الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القباج» تضع حجر الأساس لإنشاء مركز نموذجي لتطوير قدرات ذوي الهمم بوسط الدلتا

نيفين القباج
نيفين القباج

وضعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حجر الأساس لإنشاء مركز نموذجي لتطوير قدرات ومهارات ذوي الهمم بوسط الدلتا، بناء علي البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة طنطا، حيث من المقرر أن يقدم هذا المركز خدماته لأبناء محافظات وسط الدلتا.

جاء ذلك خلال زيارة “القباج” لمحافظة الغربية، لإطلاق فعاليات مبادرة "قادرون باختلاف" بالجامعات المصرية من رحاب جامعة طنطا، حيث استهلت الزيارة بلقاء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام.

وأكدت نيفين القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية منذ بداية عام 2021، حيث تم تنفيذه داخل ٢٥ جامعة حكومية، بالإضافة إلى 3 أفرع لجامعة الأزهر، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعات حول أهم القضايا الاجتماعية والدمج المجتمعي وزيادة معدلات الاستثمار فيهم؛ من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وأخيراً تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب في كافة الأنشطة التي تعزز مشاركتهم في تنمية المجتمع وفي العمل العام.

من جانبه، قال محافظ الغربية إن المحافظة قامت بإطلاق مبادرة نحن الأكثر إنتاجا لدعم  ٢٣ قرية تشتهر بعدد من الصناعات والحرف اليدوية داخل المحافظة، كما قامت المحافظة بتنفيذ العديد من القوافل والمبادرات ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى جانب تنظيم مؤتمر دور منظمات العمل الأهلي في ظل عام ٢٠٢٢ للمجتمع المدني تفعيلا لتوصيات مؤتمر شباب العالم.

وخلال اللقاء ناقشت القباج ورحمي عددا من الموضوعات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة، ومراكز تنمية الأسرة والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة،  بالإضافة إلي افتتاح عدد من المشروعات الاجتماعية بالمحافظة ومنها مشروع الفلك  والذي سيتم افتتاحه في نهاية الشهر الجاري، إلى جانب دعم  الأسر الأكثر احتياجا  ودعم القرى المنتجة بالمحافظة.

وزيرة التضامن الاجتماعي جامعة طنطا المبادرة الرئاسية التضامن الاجتماعي الجامعات المصرية وزيرة التضامن طلاب الجامعات

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