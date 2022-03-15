الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس معرض «Mipim» العقاري العالمي يتجول في الجناح المصري

معرض Mipim
معرض Mipim

تجول كريستوف شوبر، رئيس معرض "Mipim" العقارى العالمى، فى الجناح المصرى بالمعرض، الذى يقام حاليا فى مدينة كان الفرنسية.

وشرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ما يحتويه الجناح المصرى من مشروعات عقارية، سواء التى تنفذها الحكومة، أو التى تنفذها شركات التطوير العقارى الخاصة، المشاركة بالمعرض.

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 معرض Mipim

وأوضح المهندس خالد عباس، أن العامين الماضيين، ورغم تحديات جائحة كورونا، كان هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل لإنجاز المشروعات المختلفة، وإحداث التوازن المطلوب بين الحماية من الفيروس، وكذا الحفاظ على الأداء الاقتصادى، ومن ثم حققت الدولة المصرية، سواء الحكومة أو القطاع الخاص، تقدما ملحوظا فى هذا القطاع ومشروعاته المتعددة.

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 معرض Mipim

وعرض عباس على رئيس المعرض صورا لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر، والتى سبق عرضها فى النسخة الأخيرة للمعرض عام 2019 قبل توقفه بسبب الجائحة، وصورا أخرى للموقف التنفيذى الحالى لهذه المشروعات، ومنها منطقة الأعمال المركزية، والنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا منطقة الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة، وهو ما أثار إعجاب وانبهار رئيس المعرض، وإشادته بحجم الإنجاز الهائل رغم الجائحة.

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 معرض Mipim

كما تجول رئيس المعرض فى عدد من مشروعات القطاع الخاص، واستمع إلى شرح عما يتم، وأشاد بحجم الإنجاز المحقق.

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 معرض Mipim

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان تشارك فى المعرض هذا العام، بعدد من المشروعات الكبرى، ومعها 13 شركة تطوير عقارى واستشارى، بهدف عرض حجم التطور والإنجاز فى هذا القطاع، وكذا العمل على جذب الاستثمارات الخارجية.

تشارك الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقطاع الخاص، ممثلا فى 13 شركة تطوير عقارى ومكتب استشاري، هذا العام في المعرض العقارى mipim، الذى يقام فى مدينة "كان" الفرنسية، حيث يتم عرض أهم مشروعات هذا القطاع الجارى تنفيذها حاليا فى مصر.

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 معرض Mipim
الاسكان مصر تشارك بجناح رسمى التنمية والاستثمار العقاري تسويق المشروعات المصرية الاستثمار الاجنبي Mipim

رئيس التحرير

وائل لطفي

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