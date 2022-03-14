تداول 1782 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

انتظمت حركة الملاحة بالموانئ التابعة لهيئة مواني البحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية، حيث تم تداول 1782 طن بضائع عامة ومتنوعة و393 شاحنة و46 سيارة.

وشهدت مواني البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية وصول ومغادرة 7 سفينة خلال اليوم، فسجلت الهيئة بموانيها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 12 سفن ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم.

وفي السياق، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1491 طن بضائع عامة ومتنوعة و188 شاحنة و10 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 291 طن بضائع عامة ومتنوعة 188 شاحنة و36 ملاكي، واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 97 شاحنة و26 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 54 شاحنة و6 سيارة وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 54 شاحنة بحمولة 291 طن بضائع عامة و4 ملاكي وتصدير 80 شاحنة بحمولة 1491 طن بضائع عامة و10 ملاكي.