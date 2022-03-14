محافظ القليوبية يتابع الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة بالمركز الطبي ببنها

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة بالمركز الطبي بمدينة بنها بحضور عددا من قيادات المحافظة ومديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية.

وأكد محافظ القليوبية أنه بدأت المرحلة الأولي من حملة تنظيم الاسرة خلال الفترة من 6/3/2022 الي 10/3/2022 والمرحلة الثانية اعتبارا من 13/3/ 2022 الي 17/3/2022 في 6 ادارات وهي ( بنها ، شبين القناطر ، كفر شكر ، شبرا شرق ، القناطر الخيرية ، قها ).

وأضاف المحافظ أن الحملة تستهدف الكشف عن أمراض النساء وتقديم العلاج ومتابعة الحوامل، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة لتصل خدماتها للمناطق النائية والمحرومة .

يأتي ذلك نظرا للكثافة السكانية وزيادة معدل المواليد وطبقا لاهتمامات الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان قطاع تنظيم الأسرة وإيمانا بوضع حلول للمشكلة السكانية.

وأشار المحافظ أنه تم تنفيذ الحملة القومية التنشيطية خدمية وتوعوية بالمجان في 5 إدارات صحية ( طوخ- قليوب ، شبرا غرب ، العبور ، الخانكة ) مؤكدا أنه بلغ إجمالي عدد المنتفعات بخدمات الحملة 24525 سيدة وإجمالي عدد المنتفعات بخدمات الصحة الإنجابية 17345 وإجمالي عدد الحاصلات علي وسائل تنظيم الأسرة 15699 سيدة على مستوى المحافظة.

وفى سياق متصل، شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ماراثون المشي احتفالا باليوم العالمي للمرأة والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والذي انطلق من امام ديوان عام المحافظة حتى حديقة صقلية بمنطقة الفلل بمدينة بنها بمشاركة أكثر من 500 امرأة وفتاة مصرية من أبناء مراكز الشباب والهيئات الشبابية على مستوى المحافظة وقد تضمنت الاحتفالية تقديم عرض كاراتية لمجموعة من الفتيات بالإضافة إلى عرض نادى المرأة.

وأكد الهجان أن الماراثون يعد أحد صور نشر الثقافة الرياضية للجميع ، وتقديراً لدور المرأة فى المجتمع والمشاركة فى تقديم اجيال قادرة على تحمل المسئولية ، ومكانتها فى كافة المجالات والاحتفال بها عالميا من خلال "اليوم العالمى للمرأة".