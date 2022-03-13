الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الخليجي» يُدين الهجوم الصاروخي على أربيل

التعاون الخليجي
التعاون الخليجي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، اليوم الأحد، "الهجوم الصاروخي الإرهابي" على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وأعرب الحجرف - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن "تضامن مجلس التعاون مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه"، مؤكدا "مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه".
وأعلنت محافظة أربيل في وقت سابق اليوم، سقوط عدة صواريخ على مدينة أربيل. وقال المحافظ، أوميد خوشناو، إن شخصين أصيبا بجروح جراء القصف الصاروخي، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الوضع في المحافظة آمن".
وأضاف خوشناو أن "محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا"، مشيرا إلى أن "القنصلية الأمريكية في أربيل كانت المستهدفة، إلا أن الصواريخ لم تسقط عليها وإنما سقطت بالمناطق المجاورة لها".

الرياض العراق الهجوم الصاروخي الهجوم الصاروخي على أربيل اربيل التعاون الخليجي السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

بعد وفاتها بسبب السرطان.. محطات في حياة أنيسة حسونة

«الأوقاف» تعلن عن وظائف شاغرة بينها 21 وكيل وزارة

وفاة أنيسة حسونة.. أشهر محاربة فى «معركة السرطان»

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

ضبط مسجل خطر بـ 25 كيلو بانجو في أسوان

«التخطيط»: خسائر جائحة كورونا 4 أضعاف خسائر الأزمة المالية العالمية في 2008

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء البكش

التابع المستقل.. إفريقيا وتحولات النظام الدولي

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى