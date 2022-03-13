«التعاون الخليجي» يُدين الهجوم الصاروخي على أربيل

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، اليوم الأحد، "الهجوم الصاروخي الإرهابي" على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وأعرب الحجرف - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن "تضامن مجلس التعاون مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه"، مؤكدا "مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه".

وأعلنت محافظة أربيل في وقت سابق اليوم، سقوط عدة صواريخ على مدينة أربيل. وقال المحافظ، أوميد خوشناو، إن شخصين أصيبا بجروح جراء القصف الصاروخي، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الوضع في المحافظة آمن".

وأضاف خوشناو أن "محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا"، مشيرا إلى أن "القنصلية الأمريكية في أربيل كانت المستهدفة، إلا أن الصواريخ لم تسقط عليها وإنما سقطت بالمناطق المجاورة لها".