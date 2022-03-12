السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 16 كيلو حشيش قبل ترويجها في المنيا

حشيش
حشيش

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مغاغة بالمنيا من ضبط شخصين بحوزتهما 165 طربة من جوهر الحشيش المخدر بقيمة 1.2 مليون جنيه. 

البداية عندما ورد معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة مغاغة بالمنيا عن قيام شخصين لهم معلومات جنائية بالقيام بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا لممارسة النشاط الإجرامي.

 تم التنسيق بين ضباط مباحث مركز شرطة مغاغة ومكافحة المخدرات بمديرية أمن المنيا والمباحث الجنائية في القبض على عنصرين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركزى شرطة «العدوة مغاغة» بمحافظة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما «165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16  كيلو ونصف ومبلغ مالى هاتفى محمول».

 وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1.2 مليون جنيه تقريبًا.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حشيش محافظة المنيا شخصين مكافحة مليون الحشيش طربة حشيش مغاغة بمحافظة المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

طارق شوقي يكشف موعد الإعلان عن مسابقة الـ30 ألف معلم

«طفرة كبرى».. أهالى بنى سويف: القرى «بقت زى المدينة» بفضل «حياة كريمة»

احتفالًا بيومها العالمي.. إعلام الداخلة ينظم ندوة بعنوان «تمكين المرأة اقتصاديًا»

موسكو: الوضع الإنساني في أوكرانيا يتدهور وبات «كارثيا»

«الأوقاف» تعلن رسميا إغلاق مسجد الإمام الحسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى