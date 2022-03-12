ضبط 16 كيلو حشيش قبل ترويجها في المنيا

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة مغاغة بالمنيا من ضبط شخصين بحوزتهما 165 طربة من جوهر الحشيش المخدر بقيمة 1.2 مليون جنيه.

البداية عندما ورد معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة مغاغة بالمنيا عن قيام شخصين لهم معلومات جنائية بالقيام بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا لممارسة النشاط الإجرامي.

تم التنسيق بين ضباط مباحث مركز شرطة مغاغة ومكافحة المخدرات بمديرية أمن المنيا والمباحث الجنائية في القبض على عنصرين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركزى شرطة «العدوة مغاغة» بمحافظة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما «165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو ونصف ومبلغ مالى هاتفى محمول».

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1.2 مليون جنيه تقريبًا.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.