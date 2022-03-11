الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة جديدة تكشف طريقة مثالية للبقاء نحيفًا مدى الحياة

اليوجا وفقدان الوزن
اليوجا وفقدان الوزن

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الخبراء اكتشفوا الطريقة المثالية للبقاء نحيفًا مدى الحياة، وقد يفاجئك ذلك.
وتابعت أن فقدان الوزن يعتبر طريقًا طويلاً مليئًا بالعقبات الصعبة، كما يقول البعض إن إبعاده أكثر صعوبة.
وتقول جيسيكا يونيكي، الباحثة في جامعة براون، رود آيلاند، والمؤلفة الرئيسية للدراسة الجديدة، إن الحيلة في الحفاظ على الأسلوب هي تغيير العقلية لتجنب الانزلاق إلى العادات القديمة.
وتابعت "نعلم من الأبحاث السابقة أن الهفوات الغذائية المتكررة يمكن أن تؤدي إلى استعادة الوزن، وأولئك الذين نجحوا في الحفاظ على الوزن بعيدًا عن المدى الطويل لديهم قدرة محسنة على إدارة الأفكار والعواطف والسلوكيات التي يمكن أن تقلل من تكرار الهفوات الغذائية".
وأكدت الصحيفة أن الدراسة بحثت فيما إذا كانت اليوجا- وهي ممارسة قديمة أصبحت شائعة بشكل كبير كتدريب في العالم الغربي- هي الحيلة لشحذ فقدان الوزن على المدى الطويل.
وتابعت أن الدراسة بحثت حالة 60 امرأة يعانين من زيادة الوزن أو السمنة، لكنهن فقدن ما لا يقل عن خمسة في المائة من وزنهن على مدى ثلاثة أشهر باستخدام النظام الغذائي والتمارين الرياضية.
وأضافت أنه تم تقسيمهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين؛ شاركت واحدة في 12 أسبوعًا من دروس الطهي، بينما شاركت الأخرى في دورة يوجا لمدة 12 أسبوعًا.
وقالت النساء إنهن استمتعن بفصول اليوجا التي تُعقد مرتين في الأسبوع، وكن سعيدات لانضمامهن إلى هذه المجموعة، وفقدوا 3.5 في المائة من وزن أجسامهم مقارنة بأولئك في مدرسة الطهي، كما كشفت الاستبيانات عن أن لديهم تحسينات أكبر في مجالات التوتر واليقظة والمزاج.
واكدت الصحيفة أن المؤلفين لاحظوا أن أولئك الذين فقدوا وزنًا أقل في البداية لم يكن لديهم فائدة إضافية من اليوجا.
وقالت يونيكي: "في حين أن النتائج التي توصلنا إليها أولية، تشير بياناتنا إلى أنه بعد فترة من فقدان الوزن بنجاح، فإن ممارسة اليوجا مرتين في الأسبوع قد تساعد في تحسين الحالة المزاجية وتعزيز المهارات التي تعتبر مهمة لتنظيم المشاعر وتقليل الهفوات".
وشملت هذه زيادة التعاطف مع الذات، وزيادة القدرة على الاستمرار في السلوكيات المهمة حتى عندما يكون ذلك غير مريح، وزيادة الوعي بالأفكار والمشاعر الداخلية.
وأضافت: "أدت ممارسة اليوجا على مدار 12 أسبوعًا أيضًا إلى استمرار فقدان الوزن خلال هذا الوقت ونعتقد أنه من المحتمل أن يكون ذلك بسبب هذه التحسينات المذكورة أعلاه في مهارات تنظيم المشاعر".

التمارين الرياضية النساء السمنة زيادة الوزن النظام الغذائي الحفاظ على الوزن اليوجا

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