نيوزيلندا تسجل 20989 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الجمعة، تسجيل 20 ألفا و989 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي حصيلة الوفيات إلى 98 حالة، مضيفا أن 856 مريضا بالفيروس يخضعون حاليا للعلاج بالمستشفيات، من بينهم 20 شخصا في وحدات العناية المركزة.

وأشار التلفزيون إلى أن عدد حالات الإصابة النشطة في البلاد يبلغ حاليا 209 آلاف و754 حالة.

ويذكر أن، دعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، المواطنين النيوزيلنديين إلى الوحدة في معركتهم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، في الوقت الذي أجبرت فيه الجائحة البلاد على الاحتفال بيوم وايتانجي الوطني عبر الإنترنت.

وقالت "أرديرن"، في خطاب مسجل أوردت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية مقتطفات منه، إنه "علينا جميعًا واجب بفعل كل ما في وسعنا لحماية مجتمعاتنا باستخدام كل الأدوات التي منحنا إياها العلم والطب".

وأضافت: أن "الوحدة هي شيء أظهرناه خلال السنوات الأخيرة القليلة الماضية. أعلم أنه لم يكن دومًا أمرًا سهلًا، ولكن معًا استطعنا وسنواصل التغلب".

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة النيوزيلندية، فإنه تم تحصين 93% من السكان المؤهلين الذين تزيد أعمارهم علي 12 عامًا بشكل كامل ضد فيروس كورونا، في حين حصل 49% من المواطنين البالغين المؤهلين على جرعتهم المعززة من اللقاحات المضادة للفيروس.