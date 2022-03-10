الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع تراكمات الرمال بالطريق الدولى فى كفر الشيخ لتسهيل الحركة المرورية

رفع الرمال
رفع الرمال

أكد  وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس بكفر الشيخ، أنه يتم حاليا أعمال رفع تراكمات الرمال من على الطريق الدولي الساحلي لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق، وللحفاظ علي المواطنين وذلك بالمشاركة المجتمعية، ويأتي ذلك لتسهيل الحركة المرورية على الطرق وتحسين المرافق والخدمات للمواطنين وذلك بالتواصل مع المواطنين ميدانياً.

وأوضح رئيس مدينة برج البرلس، أنه يتابع أيضا أعمال النظافة والتجميل والصيانة الدورية لكشافات الإنارة ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والميدان والطريق العام وطريق الكورنيش ومحيط المدارس وبجوار عمارات الإسكان والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي.

وأضاف فرج، أنه يتم رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف الطريق العام وأرض الجونة.
فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 2020 طن بـ 14 مركزا ومدينة، منهم بـ "كفر الشيخ 360 طنا، وببرج البرلس 44 طنا، وبسيدي سالم 140 طنا، وبسيدي غازي 34 طنا، و ببلطيم 101طن، وبالرياض 104 أطنان، و بالحامول 152 طنا، وبمصيف بلطيم 31 طنا، وبقلين 109 أطنان، وببيلا 162 طنا، وبدسوق 240 طنا، وبفوه 191 طنا، وبمطوبس 151 طنا، وبمسير 23 طنا"، بإجمالي 2020طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.
 

الرمال الطريق الدولي كفر الشيخ البرلس مجلس المدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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