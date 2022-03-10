الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة المساكن بأسلوب التسلق بمدينة بدر للمحاكمة

حبس
حبس

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس، المتهمين بسرقة المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الشباك" وارتكاب 5 وقائع سرقة فى مدينة بدر، لمحكمة الجنح .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الشباك" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (5) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب.

وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وباستهداف الأخير تم ضبطه، وبحوزته 13 شاشة – لاب توب – جهاز كمبيوتر – عتلة حديدية وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

متهمين قسم شرطة سرقة الشروق تشكيل عصابي

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