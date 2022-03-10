استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات جراء كورونا بأنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات بأعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 22 ألفا و984 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 3 ملايين و111 ألفا و857 إصابة، بينما تم تسجيل 74 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 23 ألفا 512 حالة، وذلك وفقًا لصحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 24 ألفا و161 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و868 ألفا و11 شخصا.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 ألفا و246 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 3 ملايين و711 ألفا و199 حالة، بينما تم تسجيل 113 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 33 ألفًا و497 حالة، فضلًا عن تعافي 26 ألفًا و653 شخصًا، وذلك وفقًا لصحيفة (ذا ستار) الماليزية.

وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1301 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 602 ألف و321 إصابة، كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و398 حالة، فضلًا عن تعافي 1734 شخصًا، وذلك وفقًا لصحيفة (إيلفن ميانمار) المحلية.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 402 حالة ليبلغ الإجمالي 112 ألفًا و385 إصابة، بجانب عدم تسجيل وفيات جديدة، ليستقر الإجمالي عند 4636 حالة، بجانب تلقي 4 آلاف و610 أشخاص العلاج منهم 7 أشخاص في حالة حرجة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1920 حالة و31 وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و84 ألفا و576 حالة، والوفيات إلى 35 ألفا و474 حالة.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 20 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 200 ألف و691 إصابة، بجانب تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2970 حالة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (آكي برس) القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 14 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 237 ألفا و59 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1637 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 89 حالة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و304 آلاف و101 حالة، كما سجلت البلاد 1007 حالات تعافٍ ليبلغ إجمالي المتعافين مليونًا و278 ألفا و687 حالة، وذلك وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 آلاف و165 حالة ليبلغ الإجمالي 5 ملايين و583 ألفا و773 حالة، كما سجلت البلاد 244 وفاة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 320 ألفا و410 حالات.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 120 حالة وحالتين وفاة جديدتين، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 466 ألفا و423 حالة، والوفيات إلى 2177 حالة.

وفي اليابان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 62 ألفا و747 إصابة ووفاة 205 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و546 ألفا و271 شخصا والوفيات إلى 25 ألفا و486 حالة.

وفي أستراليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 ألفا و98 إصابة ووفاة 13 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و488 ألفا و759 شخصا والوفيات إلى 5511 حالة.

وفي باكستان، تم تسجيل 639 إصابة ووفاة 4 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و516 ألفا و789 مصابا والوفيات إلى 30 ألفا و291 حالة.

وفي بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 461 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 896 ألفا و315 مصابا ولم تسجل البلاد أي ووفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 21 ألفا و470 حالة.

وفي جواتيمالا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2592 إصابة ووفاة 10 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 798 ألفا و400 حالة ووفاة 17 ألفا و116 حالة.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 82 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 ألفا و81 مصابا ولم تسجل البلاد أي ووفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 853 حالة.

وفي كمبوديا، تم تسجيل 238 إصابة ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 133 إصابة و501 مصاب والوفيات إلى 3044 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 122 حالة و3 وفيات ليبلغ إجمالي الإصابات 421 ألفا و714 مصابا والوفيات 8563 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1970 حالة و29 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و631 ألفا و900 مصاب والوفيات إلى 16 ألفا و485 حالة.

وفي زامبيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 209 إصابات ليرتفع الإجمالي إلى 314 ألفا و850 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 3960 حالة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 9 آلاف و34 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 3 ملايين و662 ألفا و117 إصابة، كما تم تسجيل 14 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 39 ألفا و68 حالة، وذلك وفقًا لصحيفة (بليسك) بالتشيك.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و184 إصابة ليبلغ الإجمالي إلى 42 مليونا و980 ألفا و67 حالة، كما تم تسجيل 104 وفيات ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 515 ألفا و459 شخصا، فضلا عن تعافي 6 آلاف و554 حالة ليبلغ إجمالي المتعافين 42 مليونا و420 ألفا و120 شخصا.

وفي بولندا، سجلت وزارة الصحة 13 ألفا و438 حالة و184 وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 5 ملايين و788 ألفا و363 حالة، بينما تبلغ الوفيات 113 ألفا و186 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 12 ألفا و66 حالة و31 وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات مليونًا و546 ألفا و510 حالات، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 18 ألفا و817 حالة، وذلك وفقًا لصحيفة (ذا سلوفاك سبكتاتور).

وفي فنلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و51 حالة ولم تسجل أي حالات وفاة، ووصل إجمالي الإصابات إلى 713 ألفا و103 حالات، بينما بلغت الوفيات حتى الآن ألفين و573 حالة.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و176 حالة و11 وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 950 ألفا و602 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 862 ألفا و534 حالة.

وفي المجر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألفين و377 حالة و54 وفاة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و812 ألفا و294 حالة، والوفيات 44 ألفا و603 حالات.

وفي إستونيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألفين و470 حالة و7 وفيات؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 525 ألفا و748 حالة، والوفيات ألفين و327 حالة.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 335 حالة وحالتي وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 145 ألفا و94 حالة والوفيات 635 حالة، بحسب صحيفة /ذا لواتيان تايمز/ المحلية.

وفي ليختنشتاين، سجلت السلطات الصحية 119 حالة دون تسجيل حالات الوفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 13 ألفا و590 حالة إصابة والوفيات إلى 79 حالة.

وفي سورينام، سجلت السلطات الصحية 31 حالة دون تسجيل حالات وفاة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 78 ألفا و654 حالة إصابة والوفيات إلى 1319 حالة.

وفي بروناي دار السلام، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و849 إصابة وحالة وفاة واحدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 104 آلاف و22 حالة إصابة والوفيات إلى 156 حالة.

وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 21 ألفا و311 حالة و278 وفاة؛ يبلغ إجمالي الإصابات 5 ملايين و847 ألفا و900 حالة والوفيات إلى 151 ألفا و413 حالة.

وفي بوروندي، تم تسجيل 31 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 38 ألفا و209 حالات ولم تسجل البلاد أية وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 38 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات المتعافين 773 حالة.

وفي نيبال، تم تسجيل 77 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 977 ألفا و786 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 11 ألفا و949 حالة.

وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7055 إصابة و13 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 726 ألفا و868 حالة والوفيات إلى 5382 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2305 إصابات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 912 ألفا و168 حالة والوفيات إلى 6382 حالة.