الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: روسيا ستبقى موردا موثوقا للطاقة

بيسكوف
بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا مهتمة بإجراء جولات مفاوضات جديدة مع أوكرانيا في أقرب وقت، مضيفا أن ذلك مرتبط بمدى استعداد كييف.

وأضاف بيسكوف، أن الولايات المتحدة أعلنت حربا اقتصادية على روسيا، مشيرا إلى دراسة الإجراء الأمريكي ووقف واردات النفط الروسية.

وتابع، وفق روسيا اليوم، أن روسيا ستبقى موردا موثوقا للطاقة.

وفي سياق متصل، ⁧‫قالت وزارة الخارجية الروسية إن الحقائق التي تم اكتشافها مؤخرا تؤكد أن مخاوف روسيا بشأن العمل على برنامج أسلحة بيولوجية لأغراض عسكرية في علاقة بالولايات المتحدة كانت في محلها.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، بأن ما أعلنت عنه موسكو حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا قرب الحدود الروسية، تأكدت كذلك في كلمة نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، التي أقرت بوجود "منشآت أبحاث بيولوجية".

وأضافت زاخاروفا أن ما تم اكتشافه في هذه الأيام أكد صحة مخاوفنا التي عبرنا عنها مرارا، فيما يتعلق بتطوير الولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا لمواد بيولوجية للأغراض العسكرية وتحت رعاية جهاز الاستخبارات الأمريكية.

كذلك أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن القوات الروسية سيطرت على عدد من المنشآت النووية في أوكرانيا لمنع الاستفزازات، مشيرة إلى موسكو كانت على على علم باحتمال حدوث اعتداءات في مواقع نووية بأوكرانيا لإثارة الفوضى واتهام روسيا.

واتهمت زاخاروفا النظام في كييف بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، وقالت إن مسؤولين في بعض المدن الأوكرانية هددوا بقتل المدنيين الذين يتوجهون إلى روسيا.

وانتقدت سياسة الدول الغربية، مشيرة إلى أن زعماء بعض الدول يدعمون مشاركة مواطني بلادهم في القتال بأوكرانيا.

وحملت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، المسؤولين الغربيين مسؤولية مقتل مواطنيهم المشاركين في القتال بأوكرانيا.
 

روسيا أوكرانيا اجراء إطالة مفاوضات اقرب وت

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