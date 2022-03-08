حبس مسجل خطر متهم بسرقة الدراجات النارية بالمطرية

قررت جهات التحقيق بالمطرية، الثلاثاء، حبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض دراجة نارية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وتبين أنه أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته دراجة نارية "دون لوحات معدنية، ولا يحمل ثمة تراخيص" وبالكشف الفنى عنها تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

بمواجهته اعترف بسرقة الدراجة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجراميا تخصص فى سرقة الدراجات النارية وارتكابه 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله «سيئ النية»، "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.