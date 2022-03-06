«أميركان إكسبرس» تعلن تعليق عملياتها فى روسيا وبيلاروسيا

أعلنت شركة أميركان إكسبرس للبطاقات الائتمانية، اليوم الأحد، تعليق عملياتها في روسيا وبيلاروسيا بسبب غزو أوكرانيا، بعد قرارات مماثلة لشركتي فيزا وماستركارد.

وقالت الشركة في بيان إن "بطاقات أميركان إكسبرس الصادرة في أنحاء العالم لن تعمل بعد الآن لدى التجار أو أجهزة الصراف الآلي في روسيا" ولن تكون البطاقات الصادرة عنها في روسيا صالحة في الخارج.

وأوضحت أميركان إكسبرس أنها ستوقف أيضا كل عملياتها التجارية في بيلاروس حليفة موسكو.

يأتي هذا الإعلان غداة إعلان شركتا الدفع بالبطاقات فيزا وماستركارد أعلنتا أمس السبت، أنهما ستعلقان عملياتهما في روسيا، لتنضما بذلك إلى عدد متزايد من الشركات الأميركية الكبرى التي علّقت أعمالها في الأراضي الروسية على خلفية غزو أوكرانيا.

وقالت ماستركارد في بيان إنه "نظرا إلى الطبيعة غير المسبوقة للنزاع الحالي والبيئة الاقتصادية المضطربة قررنا تعليق شبكة خدماتنا في روسيا"، موضحة أنها ستستمر في دفع أجور حوالى 200 موظف في البلاد.

من جهتها، أعلنت فيزا في بيان أنها "ستعمل مع زبائنها وشركائها داخل روسيا لوقف جميع تعاملات فيزا خلال الأيام المقبلة".

ونقل بيان فيزا عن الرئيس التنفيذي للشركة آل كيلي قوله "نحن مضطرون للتحرك في أعقاب الغزو الروسي والأحداث غير المقبولة التي شهدناها".

من جهته، قال البنك المركزي الروسي، إن جميع بطاقات فيزا وماستركارد الصادرة عن البنوك المحليّة ستستمر في العمل بشكل طبيعي على الأراضي الروسية حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها.

ومع ذلك، أوصى البنك المواطنين الروس الذين يسافرون إلى الخارج بحمل نقود، أو بطاقة مير الائتمانية الروسية في حال توجههم إلى البلدان والأقاليم القليلة التي يتم قبولها فيها.

كما أعلن بنك سبيربنك الأكبر في روسيا الأحد أنه يعمل على إصدار بطاقات مصرفية من شبكة يونيون باي الصينية ردا على العقوبات الغربية.

وتستهدف روسيا، ولا سيما قطاعها المالي والمصرفي، عقوبات على نطاق غير مسبوق تسببت في انخفاض قيمة الروبل وانسحاب العديد من المزودين الأجانب من السوق.