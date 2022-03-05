السبت 05 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الغربية: وقف كافة التعديات على الأراضي الزراعية في السنطة

ازالة التعديات على
ازالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في مركز ومدينة السنطة، في إيقاف التعديات على الأراضي الزراعية في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تم رصد أحد الأهالي بقرية الكرم التابعة للوحدة المحلية بكفر كلا الباب، بالشروع في بناء مقبرة، وتم مصادرة مواد البناء وتحرير محضر بذلك.

كما تم رصد أحد المواطنين أثناء قيامه ببناء سور من الطوب الأحمر بطول ٩م وارتفاع ٢م بقرية كفر الحاج داود التابعة للوحدة المحلية بالجعفرية بحوض العرقوب، وتمت الإزالة الكلية في المهد وتحرير المحضر.

وفي اطار منفصل، تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية شبراملس مركز زفتى، خلال جولة مسائية اليوم الأربعاء، رافقه فيها الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة. 

بدأت الجولة بتفقد أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري وغرف خلع المدارس لمركز شباب شبراملس بتكلفة ٦.٤ مليون جنيه، تلاه تفقد مجمع الخدمات الحكومية والذي سيوفر حزمة من الخدمات لسكان القرية من خلال توفير مقر لـ (مركز تكنولوجي، وسجل مدني، وشهر عقاري، وتموين، وبريد، ووحدة محلية، ومجلس محلي والتضامن الاجتماعي) بتكلفة ١٠ ملايين جنيه، وبلغت نسب نهو الأعمال به ٨٤٪؜. 

وتابع رحمي جولته بتفقد المجمع الزراعي البيطري، والذي شارف على الانتهاء، حيث بلغت نسب نهو الأعمال به ٩٧٪؜ بتكلفة مالية ٥.٤ مليون جنيه.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال الإنشاء الجديد لنقطة إسعاف شبراملس بتكلفة مالية ٢.٧ مليون جنيه بنسبة إنجاز بلغت ٨٥٪؜.

 يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن، والذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي كمبادرة رئاسية في بداية ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ٧٦٥ مشروعا داخل (٥٤) قرية و( ٨٨ ) تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه.

محافظة الغربية وقف كافة التعديات على الأراضي الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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