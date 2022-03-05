البيت الأبيض: ندرس تأثيرات قطع واشنطن لواردات النفط الروسى

قالت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للبيت الأبيض، سيسيليا روس، إن البيت الأبيض يدرس تأثيرات قطع واشنطن لواردات النفط الروسي.



وأضافت المسئولة الأمريكية، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس الخيارات التي يمكنها اتخاذها الآن إذا ما قررت خفض استهلاك الولايات المتحدة من الطاقة الروسية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "الأهم حقًا هو المحافظة على إمدادات ثابتة من الطاقة العالمية".

وعلى صعيد آخر ـ أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا مع الرئيس البولندي أندريه دودا، لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، في بيان عبر "فيس بوك": "تحدث الرئيس بايدن اليوم مع الرئيس البولندي أندريه دودا لمناقشة استجابة بلداننا، بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، بشأن غزو روسيا غير المبرر لأوكرانيا، بما في ذلك الجهود المستمرة لفرض عواقب وخيمة على روسيا".

وشدد الرئيس بايدن على التزام الولايات المتحدة بأمن بولندا وجميع حلفائنا في الناتو".

وتابع البيان أن الرئيس بايدن رحب بشراكة بولندا في استضافة 9000 جندي أمريكي، بما في ذلك 4700 جندي إضافي تم نشرهم هناك في الأسابيع الأخيرة ، لطمأنة الحلفاء الشرقيين، وردع العدوان الروسي ضد الناتو، والوقوف جنبًا إلى جنب مع نظرائهم البولنديين للحفاظ على الأمن والاستقرار في أوروبا.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، التزامهما تجاه شعب أوكرانيا ، بما في ذلك أهمية تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة.

وشكر الرئيس بايدن الرئيس دودا وشعب بولندا على كرم ضيافتهم في استضافة ومساعدة ما يقرب من 700000 أوكراني وغيرهم ممن فروا من الحرب حتى الآن.

وكانت دعت روزمارى ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في أوكرانيا.

وقالت، في كلمتها بجلسة مجلس الأمن لبحث قصف منشأة نووية في أوكرانيا: "طلبنا من المندوب الروسي وقف الحرب"، مشيرة إلى أن "كارثة تشيرنوبل مثال حي للحفاظ على المعايير النووية"، بحسب ما نشرته العربية في نبأ عاجل.

وأضافت ديكارلو أن "القتال في أوكرانيا يجب أن يتوقف فورًا، متابعة: "نرحب باتفاق الروس والأوكرانيين أمس على توفير ممرات آمنة"، لافتة إلى أنه "يجب العمل لتفادي وقوع حادث نووي جديد في أوكرانيا".

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت أن حريقًا اندلع في محطة زابوريجيا نتيجة قصف روسي.