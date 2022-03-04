المكتب الثقافى فى مونتريال ينظم ندوة ترويجية عن معابد أبوسمبل

نظّم المكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال بكندا، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن معابد أبوسمبل، تحت عنوان: "استكشاف معابد أبوسمبل فى مصر"، وذلك في إطار الترويج الثقافي والسياحي لمصر في كندا.

شارك في الندوة عدد من أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي من مختلف المقاطعات فى كندا، وأدارها الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي المصري ومدير مكتب البعثة التعليمية بمونتريال، والدكتور أحمد هيكل الملحق الثقافي المصري بمونتريال.

وألقى الدكتور عمرو عاطف، المتخصص في دراسات التراث والمتاحف، محاضرة عن معبدي أبوسمبل، سلط من خلالها الضوء على تاريخ المعبدين وتصاميمها المعمارى الفريد، كما تحدث عن ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بنعيده مرتين في السنة يومي 22 أكتوبر و23 فبراير.

وخلال الندوة، تم طرح حوار مفتوح شارك فيه أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي، لتتضمن العديد من المناقشات والأسئلة حول معابد أبوسمبل التي رد عليها الدكتور عمرو عاطف.

يشار إلى أن السفارة المصرية بكندا نظمت العديد من الفعاليات للترويج للمقصد السياحى المصرى لدى المواطنين بكندا فقد قامت خلال فترة الحظر بكندا بسبب تداعيات فيروس كورونا بإطلاق جولات افتراضية لعدد من المواقع الأثرية ليتعرف الشعب الكندى على الحضارة المصرية القديمة وخلق شغف لزياراتها، وتقوم شركة الطيران إير كندا رحلة طيران مباشرة من مدينة مونتريال بكندا إلى القاهرة لويادة الحركة السياحية من كندا.