استئناف انتخابات «المهندسين» بأسيوط وسط إجراءات أمنية

أعادت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبدالعاطي فتح الله عليوة، العمل باللجان الانتخابية السبع لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي تشهد إجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب الفرعي بأسيوط، واختيار نقيب مهندسي مصر، والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية، وذلك بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة.

كانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار باسم زخاري عبدالمسيح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار جعفر عبدالرحمن إبراهيم والمستشار ياسر لطفي تمام درويش نائبا رئيس الهيئة، والمهندس عبدالعاطي عليوة رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، و7 قضاة، قد قرروا وقف عملية التصويت نصف ساعة، لحين الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، والتي تمت تأديتها بالمجمع الانتخابي، مع اتباع الإجراءات التأمينية اللازمة للصناديق الانتخابية.

وأضاف هيثم محمد ثابت، المستشار الإعلامي والثقافي للنقابة، أن تلك الجولة من الانتخابات تأتي بإشراف قضائي كامل، دون الاستعانة بأي من العاملين بنقابة المهندسين داخل اللجان الانتخابية، واقتصار وجودهم خارج اللجان لاستخراج أرقام المهندسين باللجان المختلفة، لافتًا إلى تلك الانتخابات تشهد أيضًا استخدام الحبر الفسفوري للمرة الأولى، وهو ما يعكس حرص اللجنة المشرفة على الانتخابات باتباع كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وصحيح وسط حضور أمني لأفراد من مديرية أمن أسيوط لحفظ الحالة الأمنية، والعمل على توفير مُناخ ديمقراطي سليم يكفل حرية اختيار جموع المهندسين لمن يمثلهم في الدورة المقبلة.

إنتخابات نقابة المهندسين

إنتخابات نقابة المهندسين

إنتخابات نقابة المهندسين