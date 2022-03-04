الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد تكليف السيد قطب مديراً لمجمع الإسماعيلية الطبي لمدة عام

الدكتور قطب السيد
الدكتور قطب السيد مدير مجمع الإسماعلية الطبي

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قراراً بتجديد تكليف الدكتور قطب السيد، مديرًا عامًا لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية لمدة عام.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن حركة التكليفات الجديدة تأتي في إطار مساعي الهيئة للتميز المؤسسي بالدفع بدماء جديدة والكفاءات المتميزة للعمل الميداني الذي يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة عالية بناء على التقييم المستمر للأداء بهدف انتقاء الكفاءات المتميزة.

وأضاف، أنه يوضع في الاعتبار الكفاءات الطبية التي تدعم سياسة الهيئة والدولة في تطوير آليات العمل بالقطاع الصحي وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية للمواطنين، وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة في تصعيد الكوادر الشابة ودمجها مع عناصر الخبرة للاستفادة بهم في كافة مجالات العمل وتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بجودة عالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرضاء والرخاء للمواطنين.

فيما عبر قطب عن سعادته هيئة الرعاية وتجديد تكليفه، مؤكداً أنه يسعى لتطوير الخدمات داخل المجمع بشكل مستمر لخدمة أهالي الإسماعيلية، مضيفاً أن باب مكتبه مفتوح للجميع لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في الحال.

وكان مجمع الإسماعيلية الطبي، شهد طفرة في ظل تواجد الدكتور قطب، قبل شهور كمديراً له، حيث استطاع حل العديد من المشاكل التى كانت تواجه المجمع الطبي، وعمل على تطوير الخدمات الطبية.

الدكتور قطب السيد الدكتور قطب السيد مدير مجمع الإسماعيلية الدكتور قطب السيد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي الدكتور قطب السيد مديرا لمجمع الإسماعيلية قطب السيد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي قطب السيد مدير مجمع الإسماعيلية

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