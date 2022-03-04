«صحة الغربية»: ضبط وإعدام 3738 كجم أغذية فاسدة فى سمنود وقطور

أعلنت مديرية الصحة بالغربية ضبط وإعدام 3738 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 18 محضر جنحة صحية عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر جنحة صحية عدم استيفاء للاشتراطات الصحية بنطاق مركز سمنود، بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين تنفيذا لتعليمات وزير الصحة السكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مؤكدا استمرار الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية، حرصًا من مديرية الصحة على صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على غذاء آمن وصحي.



من جانبه، أوضح أشرف فرحات مراقب عام الأغذية، أنه تم المرور على المنشآت الغذائية ضمن حملة مكبرة شنتها الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديرية الصحة على مدينة سمنود وقطور، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً إلى إعدام اغذية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي وذلك بعد تشكيل لجنة مكبرة بمعرفة الدكتور محمد شكر مدير عام الطب العلاجي والدكتورة فاطمة يوسف مدير مراقبة الأغذية، لضبط سوق الغذاء والمصانع والمعامل بنطاق مركز ومدينة المحلة قرب حلول شهر رمضان الكريم.