الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تقبل «عددًا غير محدود» من اللاجئين الأوكران

لاجئون أوكران
لاجئون أوكران

أعرب وزير الهجرة الكندي شون فريزر عن استعداد بلاده لقبول "عدد غير محدود" من اللاجئين الأوكران، مضيفا أنه تم تعليق معظم شروط التأشيرة المعتادة لهذه الغاية.

وأعلن الوزير أن وزارته استحدثت فئة جديدة من التأشيرات للسماح للأوكرانيين بالإقامة والعمل أو الدراسة في كندا لما يصل إلى سنتين، وأضاف أن انتقال الأوكرانيين الذين يقيم أفراد من أسرهم في كندا إلى البلاد سيصبح أسهل الآن، وفق الوكالة الألمانية "د.ب.أ).

وجاءت تصريحات الوزير بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة أن مليون شخص فروا من القتال في أوكرانيا منذ غزتها روسيا الخميس الماضي.

كما تأتي وفي وقت أعلنت فيه المفوضية الأوروبية، اتفاق وزراء الداخلية الأوروبيون في بروكسل اليوم، على منح "حماية مؤقتة" في الاتحاد الأوروبي للاجئين "الفارين من الحرب" في أوكرانيا.

وهذه المرة الأولى التي تقرر الدول الأعضاء، بغالبية موصوفة (15 دولة على الأقل من أصل 27 تمثل 65% من سكان الاتحاد)، تفعيل قاعدة تم تبنيها العام 2001 حول استقبال النازحين.

ويتيح الإجراء للاجئين الأوكرانيين أن يقيموا في الاتحاد الأوروبي حتى 3 أعوام، وأن يستفيدوا من النظام التعليمي ويتلقّوا الخدمات الطبية.

وحتى الآن، لم يكن مسموحا لحاملي جوازات السفر الأوكرانية سوى البقاء 90 يوما من دون تأشيرة داخل الاتحاد.

وقبل إعلان الاتفاق، قالت الوزيرة الألمانية نانسي فايسر "جميع الدول متوافقة على استقبال اللاجئين (...) إنه تغيير مرحب به".

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا تسير "بحسب الخطة" الموضوعة لها، مشددا على أن بلاده تقاتل "نازيين جددا" من أجل إنقاذ الروس والأوكرانيين، معتبرا أن هؤلاء "شعب واحد".

وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في اليوم الثامن للهجوم الروسي على أوكرانيا، قال بوتين في كلمة بثها التلفزيون الروسي إن "العملية العسكرية الخاصة تسير بدقة بحسب الجدول الزمني المعد لها، بحسب الخطة".

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