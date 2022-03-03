رئيس جامعة العلمين يبحث التعاون مع «روتجرز» الأمريكية

استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة العلمين الدولية للشؤون الأكاديمية، الدكتور انطونيو تيليز رئيس جامعة روتجرز الأمريكية، والدكتور جيمي جانج نائب رئيس جامعة روتجرز، والدكتور جون لاريسون رئيس جامعة أوشن الأمريكية والدكتورة ميساء هايوارد نائب رئيس جامعة أوشن.

ورحب الدكتور عصام الكردي بالوفد، حيث قدم شرحًا عن الجامعة والكليات والبرامج والتجهيزات الموجودة بها والخدمات التي تقدمها لطلابها، معربًا عن سعادته فى التعاون فى كافة المجالات مع جامعة روتجرز وجامعة أوشن.

رئيس جامعة العلمين

وأكد الدكتور انطونيو تيليز رئيس جامعة روتجر على حرص جامعة روتجرز وجامعة أوشن على التعاون مع جامعة العلمين الدولية فى كافة المجالات.

وأشاد الوفد بالجامعة ومبانيها وتجهيزاتها والبرامج التي تقدمها الجامعة لطلابها والتي تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

رئيس جامعة العلمين

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى النعناعي عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات والدكتورة صفاء عبد السلام عميد كلية الفنون والتصميم والدكتورة جيهان جويفل مستشار رئيس الجامعة للتدويل والتعاون الدولي والدكتور ماجد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنظمة الإدارية والمعلوماتية.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

IMG-20220303-WA0066

IMG-20220303-WA0067