الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة العلمين يبحث التعاون مع «روتجرز» الأمريكية

رئيس جامعة العلمين
رئيس جامعة العلمين

استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة العلمين الدولية للشؤون الأكاديمية، الدكتور انطونيو تيليز رئيس جامعة روتجرز الأمريكية، والدكتور جيمي جانج نائب رئيس جامعة روتجرز، والدكتور جون لاريسون رئيس جامعة أوشن الأمريكية والدكتورة ميساء هايوارد نائب رئيس جامعة أوشن.

ورحب الدكتور عصام الكردي بالوفد، حيث قدم شرحًا عن الجامعة والكليات والبرامج والتجهيزات الموجودة بها والخدمات التي تقدمها لطلابها، معربًا عن سعادته فى التعاون فى كافة المجالات  مع جامعة روتجرز وجامعة أوشن. 

IMG-20220303-WA0061
رئيس جامعة العلمين

وأكد الدكتور انطونيو تيليز رئيس جامعة روتجر على حرص جامعة روتجرز وجامعة أوشن على التعاون مع جامعة العلمين الدولية فى كافة المجالات.

وأشاد الوفد بالجامعة ومبانيها وتجهيزاتها والبرامج التي تقدمها الجامعة لطلابها والتي تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. 

IMG-20220303-WA0062
رئيس جامعة العلمين

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى النعناعي عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات والدكتورة صفاء عبد السلام عميد كلية الفنون والتصميم والدكتورة جيهان جويفل مستشار رئيس الجامعة للتدويل والتعاون الدولي والدكتور ماجد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنظمة الإدارية والمعلوماتية.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
IMG-20220303-WA0066
IMG-20220303-WA0066
IMG-20220303-WA0067
IMG-20220303-WA0067
IMG-20220303-WA0068
IMG-20220303-WA0068
رئيس جامعة الدكتور عصام الكردي التعاون الدولي جامعة العلمين الدولية جامعة روتجرز الامريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فيتوريا لخلافة كارتيرون

بالتفصيل.. 8 قرارات حكومية جديدة اليوم

أين وصلت مصر في خطة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا؟

محمد بن سلمان عن مقتل «خاشقجى»: «لقد آلمتنى كثيرًا هذه الحادثة»

أوكرانيات يعلقن على تدشين غرف للزواج منهن: «شبابنا واقف أمام الرصاص»

بن سلمان: الشيخ محمد بن عبدالوهاب ليس السعودية و«الإخوان» وسيلة فى خلق التطرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بكائية البنك الدولي وصندوق النقد.. ردا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بموقف واضح من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: الحرب فى أوكرانيا مروعة وعلى قادة العالم حل الأزمة

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس