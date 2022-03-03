مصرع وإصابة 5 فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسيوط الغربى

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي، أمام مدخل مدينة الفيوم الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسيوط الغربي، أمام مدخل مدينة الفيوم الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، مدعومة بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.