الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 5 فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسيوط الغربى

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي، أمام مدخل مدينة الفيوم الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسيوط الغربي، أمام مدخل مدينة الفيوم الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، مدعومة بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

مصرع حادث انقلاب سيارة ملاكى طريق أسيوط الغربي الفيوم

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وائل لطفي

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