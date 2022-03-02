ضبط مسجل خطر سرق دراجة بخارية في الدرب الأحمر

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر متورط في سرقة دراجة بخارية من خلال قطع الأسلاك، في منطقة الدرب الأحمر.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وبحوزته سلاح أبيض"نصل معدني" حال استقلاله دراجة نارية "مجهولة المصدر" وتبين وجود قطع بأسلاك التشغيل.

وبمناقشته عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة دراجات بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.