مؤسسة الرجاء تشيد بدور وزارة الصحة فى القوافل الطبية

أشادت دكتورة أميرة فؤاد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية، بما تقدمه وزارة الصحة والسكان، من خدمات متخصصة في مجال طب الأسنان لنحو 1500 مواطن من خلال 16 قافلة، تم تنفيذها بمحافظتي القاهرة والجيزة، منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي وحتى منتصف فبراير الماضي.

وأوضحت أن القوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان قدمت عدة خدمات علاجية من ضمنها علاج اللثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير، فضلًا عن عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة، حيث قدمت الندوات خدماتها التوعوية لـ 900 مواطن.

ومن جانبه، صرح بيشوي جورج، نائب رئيس مجلس المؤسسة، أن القوافل العلاجية المتخصصة قدمت خدماتها بحي الأسمرات في محافظة القاهرة، ومنطقتي "زنين وكفر طهرمس" بحي بولاق الدكرور، وفي كفر جبل ونزلة السمان، بحي الهرم بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية بشكل دورى، مؤكدًا أن وضع خطة لإطلاق القوافل العلاجية المتخصصة خلال الستة أشهر المقبلة لاستهداف المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات الجيزة، والبحر الأحمر، والشرقية، والفيوم.

ونوه إلى أنه سيتم إطلاق قافلة علاجية متخصصة في مجال طب الأسنان بحي المنيب في محافظة الجيزة، يستمر عملها لمدة 3 أيام متتالية، خلال الفترة من يوم 28 فبراير الجاري، وحتى يوم 2 مارس المقبل.

وذكر أنه تم عقد 22 دورة تدريبية مصحوبة بورش عمل في مجال طب أسنان الأطفال، وعلاج اللثة، والتركيبات الثابتة، والأشعة، وزراعة الأسنان، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم والتدريب المهني، لرفع كفاءة أطباء الأسنان بمختلف محافظات الجمهورية.

يذكر أن مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية قد نظمت مؤخرًا قافلة طبية مؤخرًا لمحافظة المنوفية قدمت خدمات طبية من كشف وصوف علاج بالمجان لآلاف المرضى في حالات لأمراض الصدر والباطنة والأطفال والجلدية والنساء والعيون والرمد والإدمان والأوعية الدموية والمسالك البولية والأسنان والعظام والعلاج الطبيعي.