الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. حركة تغييرات في الإدارة المحلية بشمال سيناء

جريدة الدستور

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارًا بشأن حركة تغييرات بالإدارة المحلية بالمحافظة.
تضمن القرار تكليف عيد العبد يوسف بكير من العاملين بمركز ومدينة العريش بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام وسكرتير مركز ومدينة العريش، بالعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة العريش لحين بلوغه سن المعاش.
وذكرت المحافظة في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار شمل -أيضًا- تكليف إيهاب محمد جمعة بكير سكرتير مركز ومدينة الشيخ زويد، بالعمل سكرتيرًا لمركز ومدينة العريش نقلًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشيخ زويد، وتكليف صالح محمد عبد الرحمن محسن من العاملين بمركز ومدينة الشيخ زويد بالدرجة الأولى التخصصية، بالعمل سكرتيرًا لمركز ومدينة الشيخ زويد، ونقل خليل على خليل من العاملين بمركز ومدينة نخل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام والمكلف بالقيام بأعمال سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل، إلى ديوان عام المحافظة بالعريش.
كما تم تكليف مرزوق رزيق سالم سكرتير مركز ومدينة بئر العبد، بالعمل سكرتيرا لمركز ومدينة نخل نقلا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد، وتكليف محمد على عيد من العاملين بمركز ومدينة بئر العبد بالدرجة الأولى التخصصية، بالعمل سكرتيرا لمركز ومدينة بئر العبد ،على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من غد الأربعاء، وعلى جميع الجهات تنفيذه كل فيما يخصه.

العريش شمال سيناء الادارة المحلية محافظة شمال سيناء

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