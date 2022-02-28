الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل سقوط مسجل خطر وبحوزته أسلحة نارية و40 تمثالا يشتبه فى أثريتها بالأقصر

ضبط مسجل خطر
ضبط مسجل خطر

سقط فى قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، مسجل خطر عقب وقوع مشاجرة وإطلاقه أعيرة نارية فى مدينة القرنة، وتسبب فى إصابة زوجته والطرف الثانى ببندقية خرطوش يملكها، وبتفتيش منزله عثر على أسلحة نارية و40 تمثالا يشتبه فى أثريتها يستخدمها فى أعمال النصب بالبر الغربي، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتمكن أجهزة الأمن بمديرية أمن الأقصر، من ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر، وبحوزة أحدهما أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار وقطع يشتبه فى أثريتها، حيث تلقى مركز شرطة القرنة، بلاغ بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان المشاجرة، وتبين أن طرفيها مسجل خطر مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة قضايا وزوجته مصابة بطلق ناري مقيمان بنقادة فى قنا، ومزارع مصاب بطلق خرطوش مقيم بالقرنة، وتبين بدء المشاجرة بمشادة كلامية بين الطرفين لخلاف على طريق يمر بأرض زراعية ملك الأول، وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول بندقية خرطوش وأعيرة نارية تسبب به بإصابة الطرف الثانى وإصابة زوجته بالخطأ.

وانتقلت قوة أمنية لتفتيش منزل المتهم الأول، وعثرت القوات داخله على مايلي:- (بندقية آلية – بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 18 خزينة آلية – فرد محلي – كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر البانجو – 15 تمثال حجري مختلف الأحجام – 25 تمثال معدني يشبه في آثريتهم – 4 قطع سلاح أبيض "خنجر" – 2 ميزان حساس – عملات أجنبية – 9 هواتف محمولة – كاميرا – 2 كشاف – 2 حقيبة ذخيرة)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتماثيل بقصد إستخدامها في أعمال النصب على المواطنين، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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