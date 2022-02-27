استمرار أعمال تطوير شارع عدوي سليم بالعمرانية في الجيزة

واصلت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع عدوي سليم بالعمرانية بمحافظة الجيزة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

وقام حي العمرانية باستئناف أعمال فرد الدقشوم بشارع العدوى سليم ورفع الإشغالات الموجودة في الشارع، تمهيدا للرصف تحت إشراف السيد محمد نورالدين رئيس حي العمرانية والإدارات المعنية والعمل مستمر.

كان شنت محافظة الجيزة حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة وذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بإزالة ٥ حالات بناء مخالف على أراضي زراعية وتعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٨ قيراط وتم إزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة ٧ حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بمناطق ذات الكوم وبرقاش والمنصورية، بالإضافة إلى إزالة ٨ مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقري الرهاوي والاخصاص ووردان وأبو غالب والجلاتمة بمساحات تتراوح ما بين ٨٠ الي ٢٥٠ م٢ وتمت الإزالة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة جمالون على مساحة ١٠٠م٢ بقرية المساندة رصدته وحده المتغيرات المكانية وفك شدة خشبية على مساحة ٣٠م٢ بقرية اللشت بجانب إزالة أسوار مقامة بالمخالفة على أرض زراعية في نطاق الوحدة المحلية بطهما وإزالة حالة تعدى عبارة عن حفر لبشة بمدينة العياط وتم ردمها بالكامل وجار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.