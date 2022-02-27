الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أغنية «اه ياليلنا» لشذى تحصد مليون مشاهدة خلال أسبوع

شذي
شذي

حقق كليب أغنية "اه ياليلنا" للمطربة شذى، نجاح كبير عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تجاوزت المليون مشاهدة في الإسبوع الأول من طرحه.

و من جانبها، أعربت الفنانة شذى، عن سعادتها الغامرة، بنجاح أولى تجاربها الغنائية في 2022، متمنيًة تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الغنائي والشخصي.

وأكدت شذى، في تصريحات صحفية لها، أنها  تعمل خلال الفترة الحالية على تحضير العديد من المفاجأت الغنائية  للجمهور، و التي سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرة إلي أنها لديها رغبة شديدة في التنوع و الاختلاف فيما تقدمة خلال العام الحالي.

أغنية"اه ياليلنا" من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادى و توزيع طارق عبد الجابر، و مهندس صوت أمير محروس، لتكون أول أغانى شذى فى عام 2022.

و تقول كلمات الأغنية:
آه يا ليلنا.. لو تريح بالنا..حبة من تفكيرنا اعمل فينا جميل
رقصنا.. فرحنا وهيصنا.. من الاحزان خلصنا دى الليلة حلوة يا ليل
أنا واللى زيي مستنيين الفرحة ديه.. خليها بس عليك شوية مبقاش خلاص فينا حيل
لو سهرة حلوة مع حبايبنا.. كلمة تنسى تعبنا خروجة على روقان
وانا جنبى حبيبى وبيوصفنى.. بغلاوته يحلفنى.. وشى يجيب ألوان

آخر أعمال شذى

وطرحت  شذى آخر أعمالها الغنياته مؤخراً، أغنية "اشتغالة ولا لأ"، على موقع "يوتيوب"، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، و تجدد تعاونها مع عزيز الشافعى في أغنية جديدة تحمل اسم "جوا قلوبنا" و مقرر طرحها قريباً.

شذى المطربة شذى اغنية شذى الجديدة اه ياليلنا شذي اه ياليلنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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