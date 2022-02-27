عفاف مصطفى عن مشاركتها في «سوشيال»: العمل أضاف لي الكثير

تبدأ شبكة قنوات "الحياة" في التاسعة من مساء اليوم، عرض الحلقة الأولى من مسلسل «سوشيال» بطولة الفنان أحمد زاهر، وعدد كبير من النجوم الشباب في مسلسل يهم الأسرة المصرية بعد توغل مواقع وتطبيقات السوشيال ميديا مؤخرًا.

وأعربت الفنانة عفاف مصطفي عن سعادتها الكبيرة لإنضمامها لفريق عمل مسلسل "سوشيال"، بشخصية جديدة عليها، متابعًة: "مستنية رأي الجمهور في الشخصية وعلى الرغم من إني ضيفة شرف بس المسلسل ضاف ليّا الكثير".

وتابعت مصطفي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” قائلًة: “وجودي كضيفة شرف مع مخرج متمكن مثل الاستاذ رؤوف عبد العزيز وعمل جامد مسلسل (سوشيال ميديا) إضافه ليَّ، وتعلّمت الكثير من المخرج صاحب الأدوات والمتمكن منها جيدًا”.

مسلسل سوشيال

من المقرر أن تعرض قنوات «الحياة» المسلسل على 15 حلقة من خلال 5 حلقات أسبوعيًا تُعرَض من السبت إلى الأربعاء ويستمر العمل حتى قبل شهر رمضان المقبل بأيامٍ قليلة، في عملٍ جديد ومميز من إخراج رؤوف عبدالعزيز.

ويشارك في بطولة مسلسل "سوشيال" كلا من؛ أحمد زاهر، جيهان خليل، ميرنا نورالدين، عابد عناني، عبدالعزيز مخيون، إسلام حافظ، فرح الزاهد، ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا، وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذي يعمل صحفي حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثير من المواقف التي تحول شخصيته تمامًا.

عمل طاقم مسلسل “سوشيال” الذي يعرض حاليا على شاشة الحياة، وتدور أحداثه في إطار الـ15 حلقة، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة ميرنا نور الدين، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، إسلام حافظ، فرح الزاهد، وجيهان خليل، ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذى يعمل صحفي حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية.

العمل يناقش عالم السوشيال ميديا والانلفونسر «البلوجرز»، باعتباره عامل مهم في حياتنا عمومًا، ويجب معرفة كل ما يدور حول السوشيال ميديا.

وعلى صعيد آخر، تصور ريم مصطفى دورها في مسلسل "SUITS بالعربي" وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير SUITS، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، أسماء جلال، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج مريم أحمدي.