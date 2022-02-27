الدفاع الأوكرانية تنشر خسائر القوات الروسية خلال الـ3 أيام الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، أن الروس خسروا 27 طائرة حربية و26 مروحية و146دبابة في الأيام الثلاثة الماضية.

وأضافت الدفاع الأوكرانية، أن الروس خسروا 27 طائرة حربية و26 مروحية و146دبابة في الأيام الثلاثة الماضية، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضافت الدفاع الأوكرانية، أن روسيا خسرت نحو 4300 جندي منذ بدء المعارك.

وأشارت الدفاع الأوكرانية إلى أنه تم تدمير 706 عربات روسية مدرعة و49 مدفع خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وفى وقت سابق من اليوم، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، في جلسة في البرلمان الألماني: سندافع عن كل متر مربع من أراضي الحلفاء ونحن جادون في هذا الشأن، وبوتين شن حربا عدوانية على كييف لأن حرية الأوكرانيين تتحدى نظامه القمعي وأضاف المستشار الألماني: نقف إلى جانب أوكرانيا وكل من يواجه بوتين بشجاعة.

وتابع: الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثل نقطة تحول في تاريخ قارتنا وأضف: بوتين لن يغير من سياسته لكن القيادة الروسية ستشعر بالثمن الباهظ الذي ستدفعه مقابل ذلك وأضاف: تحدثت للرئيس بوتين وهو يريد إحياء إمبراطورية روسية جديدة.

وأِشار: لقد تم تخصيص 100 مليار يورو للمعدات الدفاعية والميزانية تسمح بذلك و تابع: سنرسل أسلحة مضادة للدبابات لبعض دول أوروبا الشرقية.

وأكد قائلا: علينا زيادة الاستثمار في أمن وحماية ألمانيا.

يأتي هذا فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاحد في كلمة متلفزة: أهنئ عناصر قوات العمليات الخاصة والمحاربين القدامى بعيدهم المهني وـوجه الشكر للعسكريين المشاركين في العمليات الخاصة لـ"حماية دونباس ".

وقال بوتين : "في الوقت الحاضر عندما تتغير طبيعة النزاعات العسكرية الحديثة بشكل ديناميكي، من المهم أن يقوم جنود وضباط وقادة قوات العمليات الخاصة بتحسين مستوى المهارات المهنية باستمرار، والإعداد القتالي، وإتقان التعامل مع أحدث نماذج الأسلحة والمعدات الحربية".