الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عشماوى»: مصر تنتج ما يقرب من 10 ملايين طن من القمح محليا

القمح
القمح

أكد دكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار القمح ارتفعت من 240 دولارا للطن في بداية فبراير إلى 371 دولارا اليوم.


وأضاف “عشماوي”، في تصريحات إعلامية، أن الصين أكبر منتج للقمح في العالم بكمية تصل إلى 134 مليون طن قمح فى السنة، وكل الدول تنتج ما يقرب من 780 مليون طن قمح.
 

وتابع: أن روسيا ثالث أكبر منتج للقمح فى العالم وتنتج حوالي 86 مليون طن، ولكنها أول وأكبر دولة مصدرة للأقماح، أما أوكرانيا التاسع عالمياً بإنتاج 27 مليون طن، ولكنها ثالث دولة مصدرة للقمح عالميا، والدولتان تنتجان 15 % من الأقماح فى العالم.
 

وأشار “عشماوي” إلى أن مصر تنتج ما يقرب من 10 ملايين طن قمح محلى، ويتم استيراد ما يقرب من 12 مليون طن، وإجمالي الاستهلاك 22 مليون طن قمح، كما أن المواطن يستهلك سنويًا 182.5 كيلو قمح، وهو تقريبا 3 أضعاف أي مستهلك في العالم.


وأوضح أن مصر أكبر دولة مستوردة للأقماح فى العالم تليها تركيا ثم أندونيسيا ثم الجزائر، وما يحدث حاليا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون لها تداعيات كثيرة.


كان قد أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 8 أشهر و ذلك مع بداية موسم توريد القمح المحلي والذي يبدأ في منتصف إبريل القادم.

وأوضح أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين تقوم بالمفاضلة بين أكثر من 14 منشأ متعدد وذلك في استيراد الأقماح والتي تتم من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها، لافتا إلى أن عمليات استيراد الاقماح تتم من خلال اختيار افضل المناشئ بالنسبة للأسعار و مطابقة للمواصفات القياسية.

يشار إلى أن مصر تقوم باستيراد سنوياً ما يقرب من 5 ملايين طن اقماح والذي يتم طحنه مع 3.6 ملايين طن قمح المحلي وذلك لإنتاج الخبز المدعم .

من جانبه قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المشروع القومي للصوامع وصلت الطاقة التخزينية به إل 3.6 مليون طن و ذلك ساهم في الحفاظ على القمح ووفر على الدولة 4 مليارات جنيه كانت تهدر نتيجة سوء عمليات التخزين.

وزارة التموين الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية علي المصيلحي المخزون الاستراتيجي الأقماح أسعار القمح مساعد وزير التموين توريد القمح موسم توريد القمح الخبز المدعم التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية الروسي التموينية التموين والتجارة مطابقة للمواصفات

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