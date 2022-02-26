البيت الأبيض لا يستبعد سقوط كييف أمام القوات الروسية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن سقوط العاصمة الأوكرانية كييف أمام القوات الروسية "احتمال وارد".

وأضافت "بساكي"، ردًا على سؤال حول مدى احتمال وقوع كييف تحت سيطرة روسيا والإجراءات الأمريكية المحتملة في هذا الصدد: "سقوط كييف هو احتمال ممكن، وما زلنا نرى كيف تتحرك روسيا للأمام، حتى عندما نرى مقاومة على الأرض، تستمر القوات الروسية في التقدم نحو كييف، لذلك توجد مثل هذه الاحتمالية الحقيقية، أنا فقط لن أخوض في فرضيات الآن حول كيف سيبدو وماذا سيكون رد فعلنا".

وأضافت: "هم يشنون بنشاط هجومًا متقدمًا ضد أوكرانيا، ضد عاصمتها، يريدون الإطاحة بالسلطة هناك".

وعلى صعيد آخر، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن الجيش الروسي لن يبقى في أوكرانيا "للأبد"، وسينسحب بعد إتمام العملية العسكرية التي ينفذها الآن هناك.

وقال تشيجوف- في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "لا نعتزم البقاء للأبد هناك.. الجيش الروسي سينجز العملية، ونآمل بأن يكون ذلك قريبًا وليس بعيدًا، وينسحب".

ونفى المندوب الروسي وجود أي خطط لدى موسكو لضم أراض أوكرانية لروسيا.

في السياق، أصدرت السفارة الروسية في لبنان بيانًا عبرت فيه عن دهشتها من الموقف اللبناني الذي أعلنته في بيانها الصادر، أمس، حول الأزمة الأوكرانية.

وأكدت السفارة الروسية، أن بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية أثار الدهشة بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفًا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، مشددة على أن روسيا لم توفر جهدًا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية.

وأشارت إلى أن أساس سياسة روسيا الاتحادية ليست التعدي على المصالح الأوكرانية بل حفظًا للأمن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلها نظام كييف، بعد تنصله من تنفيذ العديد من الاتفاقيات، ولاسيما اتفاقيات "مينسك".

وأضافت أن روسيا لم تشن حربًا بل هي عملية خاصة تهدف إلى حماية مواطنين روس وبناء على طلب جمهوريتي "دونيتسك ولوجانسك" بعد اعتراف رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين باستقلالهما.