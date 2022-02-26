حلقة ذكر صوفية.. «الصديقية الشاذلية» تستعرض نشاط مريديها بأفغانستان (صور)

كشفت الطريقة الصديقية الشاذلية، التي يتزعمها الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان المصري، أمس الجمعة، الستار عن أتباعها ومريديها بدولة أفغانستان.

مريدي الصديقية الشاذلية بأفغانستان

ونشرت الطريقة الصديقية، عبر صفحتها الرسمية، مجموعة من الصور لمريدي وأتباع الطريقة الصديقية الشاذلية، حيث قالت "مشاهد لأتباع الطريقة الصديقية بالديار الأفغانية"، وتعد دولة أفغانستان من الدول الآسيوية التي ينتشر فيها مريدي وأتباع الصديقية الشاذلية، حيث استطاعت الطريقة نشر فكرها وبقوة بعد الإعلان عن تأسيسها الرسمي في عام ٢٠١٧.

مريدي الصديقية الشاذلية بأفغانستان

وأظهرت الصور التي نشرتها الطريقة الصديقية الشاذلية، عن قيام مريدي الطريقة الصديقية الشاذلية بدولة أفغانستان، بتنظيم مجلس علمي وحلقة ذكر صوفية، حيث تم وضع شعار الطريقة خلف المريدين الجالسين وكذلك صورة الدكتور علي جمعة شيخ الطريقة الصديقية ومفتي الجمهورية السابق.

مريدي الصديقية الشاذلية بأفغانستان

الجدير بالذكر، أن الطريقة الصديقية الشاذلية، شيخها هو الدكتور علي جمعة وتنسب الطريقة إلى الشيخ عبد الله بن سيدى محمد بن الصديق الحسنى المغربى، والذي توفى عام 1412 في طنجة بالمغرب، وكان واحدا من كبار علماء الحديث في عصره، ونقل العلم عنه الشيخ محمد زكى الدين شيخ العشيرة المحمدية، وحسن عباس زكى والذي شغل منصب وزير الاقتصاد الراحل، والذي يعتبره الصوفية من "أهل الطريق"، وعن هؤلاء الثلاثة أخذ الشيخ على جمعة الطريقة، ليصبحوا مشايخه في الطريق إلى الشاذلية.

والطريقة الصديقية الشاذلية، كما جاء بكتيب التعريف الخاص بها، هي طريقة صوفية سُنية معترف بها من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالقرار رقم 11/2018، تهدف إلى التربية الدينية والروحية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى العمل بها بالوعظ والإرشاد؛ فلا يجوز لأعضاء الطريقة القول بعقائد أو إتيان أفعال أو إقامة موالد أو احتفالات أو أذكار تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب.