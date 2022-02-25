الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تجديد شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن لمطاري سوهاج وأسيوط

جريدة الدستور

نجح كل من مطاري "أسيوط وسوهاج" الدوليين في تجديد شهادة "الاعتماد الصحي الدولي للسفر الآمن" التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات ( ACI) للعام الثاني على التوالي ليصل عدد المطارات المصرية التي تم تجديد شهادة الاعتماد الصحي لها حتى الآن إلى (8) مطارات، ضمن البرنامج الدولي للاعتماد الصحي للمطارات (AHA)، والذي يتم من خلاله متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطارات للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين، حيث أثمرت نتائج التقييم للمجلس الدولي للمطارات عن تجديد شهادة السفر الصحي الآمن للمطارات المصرية لتصبح مصر من أوائل دول العالم التي تنجح في تجديد شهادة الاعتماد الصحي، وهو مايعد إنجازا دوليا جديدا لقطاع الطيران المدني المصري.

يأتى هذا النجاح استمرارا للجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المطارات المصرية وعلى متن الطائرات وكافة المنشآت الحيوية بقطاع الطيران بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، العاملين بالمطارات التى نجحت فى تجديد شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، مشيدا بجهود جميع العاملين بكافة المطارات فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل دقة.

 وأكد رئيس القابضة للمطارات على أن هذا التجديد للعام الثاني على التوالي يعد إنجازا كبيرا في ظل تحديات جائحة كورونا ومتحوراتها.

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