الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فواكه وخضروات مفيدة للجسم ينصح بتناولها حتى نهاية الشتاء

فواكة وخضروات مفيدة للجسم ينصح بتناولها حتى نهاية الشتاء

فواكة
فواكة

أعلنت الدكتورة يوليا بيغاريوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه من الأفضل في الشتاء تناول الفواكة والخضروات الموسمية، ولكن هذا لا يعني أن منتجات الدفيئة غير مفيدة.

 

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن البعض، لا يشتري الفواكة والخضروات المتوفرة في الأسواق طوال السنة، بل يكتفي بتناول تلك التي خزنها في فصل الخريف. فأي الفواكة والخضروات تحتفظ بخصائصها المفيدة حتى نهاية فصل الربيع؟.

 

ووفقا لها، الخضروات والفواكة الموسمية دائما أفضل من غير الموسمية أي المخزنة. ولكن ليس صحيحا مقارنة الطماطم والخيار مع الجزر والبطاطس والشوندر، لأنها خضروات تحتوي على فيتامينات وعناصر معدنية وكربوهيدرات مختلفة.

 

وتقول، "هذه خضروات ذات مكونات مختلفة وتحتوي على فيتامينات وعناصر معدنية وكربوهيدرات مختلفة. فمثلا تحتوي 100 جرام من البطاطس على 17 غراما من الكربوهيدرات في حين تحتوي 100 جرام من الطماطم على 3.2 غرام فقط".

 

وتضيف، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الخضروات الموسمية، ولكن في الشتاء، يمكن تناول الطماطم والخيار المنتجة في مزارع الدفيئة.

جسم نهاية حتى تناول تناولها مفيدة الشتا الـ خضروات فواكه الشتاء شتاء بتناول خضر تناوله

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

إلهام شاهين: «ما بقاش فيه مشاهد ساخنة بالسينما»

زيلينسكى يعلن عن تحديد هدف روسيا رقم 1 فى أوكرانيا

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

بايدن يتحدث عن إمكانية قطع كامل للعلاقات مع موسكو

الولايات المتحدة والناتو: مستعدون لصد التهديدات على الجانب الشرقى من الحلف

ألمانيا تريد تعزيز الإنفاق العسكرى بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د.محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا