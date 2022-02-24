«الزراعة» تكشف تأثر محصول المانجو بالتغيرات المناخية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين عن تأثير محصول المانجو بالتغيرات المناخية والوقاية من آثار الصقيع.

وقال التقرير، إن المانجو من المحاصيل التي تأثرت بشكل كبير بالتغيرات المناخية؛ لأنها من المحاصيل الاستوائية التي تحتاج إلى درجة حرارة عالية طوال فترة التزهير والعقد، وأنه نتيجة التذبذب في درجات الحرارة خلال الموسم الماضي، أدى ذلك إلى حدوث إجهاد في عملية إخصاب المانجو، مؤكدة ضرورة الحفاظ على درجة الحرارة عند مستوى 18 درجة مئوية في فصل الشتاء.

وأشار التقرير إلى أضرار الصقيع على المحصول بشكل عام، حيث إن سقوط كرات الثلج تؤدي إلى موت الخلايا في الأوراق، وكذلك تقطع الشعيرات الجذرية وبالتالي عدم امتصاص الجذور للماء، ثم يحدث جفاف.

وقدم التقرير نصائح هامة لمواجهة موجات الصقيع، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية الصادرة من وزارة الزراعة لمواجهة موجات الصقيع التي تؤثر بالسلب على محصول المانجو، ومن هذه التوصيات:الاهتمام بالخدمة الشتوية الجيدة لمحصول المانجو، وكذلك الاهتمام بالتسميد الجيد في منتصف شهر ديسمبر، وكذا متابعة الأرصاد الجوية؛ لأنه عند انخفاض درجات الحرارة دون 5 درجة مئوية يجب الرش الليلي للنبات لتلافي أضرار الصقيع.

الاهتمام بتدفئة الشجرة عن طريق عمل حزمات نارية أسفل الشجرة، أو استخدام لمبات تؤدي إلى انبعاث الحرارة.

وتطرق التقرير إلى أهمية استخدام سلفات البوتاسيوم أو سلفات الأمونيوم لتقليل الأضرار الناتجة عن الصقيع، وكذلك التعفير بالكبريت، مشيرة إلى أن من علامات إجهاد الشجرة ذبول الأوراق وتحول لونها إلى الأخضر الغامق ثم الأصفر وانكماشها.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين بدعم مزارعي المانجو