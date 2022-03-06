شريف نجاح يرصد ملامح الجمال والطبيعة في معرضه الجديد

يستعد الفنان التشكيلي المصور شريف نجاح، لإقامة معرض فني له، بأحد الجاليرهات الاسبوع المقبل، لمجموعة من لوحاته الفنية، التي تم إلتقاطها بعدسته خلال رحلته المختلفة.

وقال شريف نجاح، إن المعرض سيضم ما يقرب من 50 لوحة فنية، تم إلتقاطها خلال رحلاته المختلفة بمحافظات مصر من الجنوب للشمال.

واضاف أن اللوحات تبرز أماكن الجمال والطبيعة المختلفة في أم الدنيا، من آثار، لمناطق تراثية، إلى جانب المحميات الطبيعية التي تتمتع بها البلاد.

وأوضح أن هناك لوحات أيضا، للحرف التراثية المصرية مع بدو سيناء، ومطروح، وأسوان.

وأشار إلى أنه سيعد من خلال المعرض للترويج السياحي في مصر، ودعي الأجانب لزيارة تلك الأماكن التي تتميز بها مصر عن البلاد الأخرى.