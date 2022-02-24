الخميس 24 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار رئيس أوكرانيا: 40 قتيلاً حتى الآن فى الهجوم الروسى

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلن أولكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، عن أن حوالي 40 شخصا لقوا مصرعهم حتى الآن في الهجوم الروسي على البلاد.

وقال أريستوفيتش- في تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس- إن عشرات الأشخاص أصيبوا، إلا أنه لم يحدد ما إذا كان من بين الضحايا مدنيون.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن عن بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

وفي سياق متصل، طلبت أوكرانيا من تركيا إغلاق مضيقي "البوسفور والدردنيل" أمام السفن الروسية، على خلفية شن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وذكر السفير الأوكراني لدى أنقرة، فاسيلي بودنار- على حساب السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: "أتوجه إلى الإدارة التركية بطلب مساعدة أوكرانيا، وإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل، وكذلك فرض عقوبات على الجانب الروسي وتجميد أصول الروس في تركيا".

وكان بودنار قد صرح مؤخرا بأن أوكرانيا في حال تعرضها للغزو من قبل روسيا ستتوجه إلى تركيا بطلب إغلاق البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية.
 

كييف أوكرانيا الهجوم الروسي الرئيس الأوكراني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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