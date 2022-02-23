الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس مجلس الدولة: نسبة إنجاز ومراجعة القضايا في نفس يوم الطلب 100%

رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة

صرح المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، خلال احتفالية المجلس بيوم الوفاء والإنجاز، أن الفتاوى والاستشارات القانونية التي تقدم للمجلس لإبداء طلبات الرأي فيها، تم إنهاء جميع طلبات الرأي القديمة الموجودة منذ فترة طويلة، وأصبح الإنجاز عالي ويتجاوز 96% من المعروض، ويصل إلى 100%،  ويعد مجلس الدول بيت الخبرة، وأعلى جهة استفتاء قانوني في مصر، وأصبح الرد على  الموضوعات والفتاوى يجرى بالدقة والسرعة المرجوة.

وأضاف رئيس مجلس الدولة في كلمته: "أما بالنسبة لقسم التشريع المختص بمراجعة القوانين واللوائح الواردة من البرلمان لمراجعتها ومطابقتها بصحيح القانون، أصبحت سريعة، ويتم الرد على جميع الجهات الطالبة بسرية تامة وسرعة فائقة، وتجري المراجعة في نفس يوم الطلب". 

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية مجلس الـدولة تحت عنوان «يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى»، التي يتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021، وعددهم يناهز المائة، الشكر لهؤلاء القضاة الذين تميزوا في العمل القضائي، وبذلوا من الجهد ما يستحقون عليه التكريم.

رئيس مجلس الدولة الاستشارات القانونية الرأي القديمة الإنجاز بيت الخبرة استفتاء قانوني

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وائل لطفي

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