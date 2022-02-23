الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن حالة سيدة قفزت من البلكونة للهروب من تعذيب زوجها

انتحار
انتحار

قررت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الزوج المتهم في واقعة الاعتداء على زوجته بالضرب وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة حتى تقوم بالتنازل عن حقوقها الشرعية بعد مطالبتها له بالطلاق والشروع في محاولة قتلها بشقة الزوجية بنطاق قرية المعتمدية بدائرة مركز المحلة الكبرى 15 يوما على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن الحالة الصحية للزوجة المصابة جراء قفزها من بلكونة منزل الزوجية للهروب من احتجاز المتهم وإجبارها توقيع إيصالات أمانة تحت تهديد التعدي عليها بالضرب المبرح.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بقيام ربة منزل تدعي "م .ت" بالقفز من شرفة منزلها بالطابق الثالث على الأرض هربا من زوجها مما أدى إلى إصابتها بكدمات وسحجات وكدمات وكسور بأطراف جسدها، وتم نقلها إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.

ودلت تحريات المباحث على قيام الزوج بتهديد زوجته بقصد إجبارها التخلي عن حقوقها الشرعية في ظل وجود خلافات أسرية مع زوجته حول بيع وشراء شقة سكنية ومطالبتها له بالطلاق.

وأفاد أهالي القرية وشهود العيان أن الزوجة تمكنت من الهرب من تعدي زوجها عليها بالضرب من خلال التخلص من حياتها بالقفز من الطابق الثالث من شرفة منزلها بالعش الزوجية بنطاق القرية، وهو ما تسبب في إصابتها بكدمات وسحجات، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى المحلة العام لإسعافها.

جهات التحقيق مركز المحله الغربية تجديد حبس الزوج المتهم زوجته

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وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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