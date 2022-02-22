إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالسويس

شهدت محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، تصادم ميكروباص بعامود إنارة بطريق الملاحة الجديدة أمام مقابر الفرز اتجاه أبراج الصفوة بمحافظة السويس.

أسفر الحادث عن إصابة ٧ أشخاص، ودفع مرفق إسعاف السويس، بخمس سيارات إسعاف ونقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

كان قد تلقى مدير أمن السويس، إخطارًا من نائبه بتصادم سيارة ميكروباص بعامود انارة بطريق الملاحة الجديده أمام مقابر الفرز اتجاه أبراج الصفوة بمحافظة السويس.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوى، بخمس سيارات إسعاف وتم نقلهم إلي السويس العام لتلقى العلاج.

ضمت قائمة المصابين كلا من مريم إيهاب هارون 13 عامًا، مقيمة بالملاحة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات بالجسم، فادي جابر بخيت 24 عامًا. مقيم السادات، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد فتحي عبدالفتاح، 25 عامًا، مقيم بالأربعين، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وأحمد عبدالله حسن، 31 عامًا مقيم بالبحيرة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وعلياء علاء جميل، 25 عامًا، مقيم بالسويس، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وجوزيف سمير شوقي، 25 عامًا، مقيم بالسويس، مصاب، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفي السيد عبد المقصود، 25 عامًا مقيم بالسويس، مصاب بجروح متفرقه بالوجه وسحجات وكدمات متفرقفة بالجسم.