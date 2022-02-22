الخميس..ندوة عن «التعليم في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه» بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه، بجامعة الإسكندرية ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ندوة بعنوان "التعليم والتواصل في المنطقة العربية في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه"، وذلك في الحادية عشر من صباح الخميس المقبل بقاعة الأوديتوريوم المدخل الرئيسي بمكتبة الإسكندرية.

وسيحضر الندوة لفيف من المتخصصين من كل من جامعة الإسكندرية، منظمة اليونسكو، ووزارة السياحة والآثار، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وجامعة إكستر بالمملكة المتحدة.

وتعقد الندوة في اطار إطلاق أول برنامج تعليمي مفتوح عبر الإنترنت باللغة العربية في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه: https://unesco-cairo-uch.org/.

بحسب اليونسكو، يرقد تحت المياه نحو 3 ملايين سفينة ومدينة غارقة، فضلاً عن الآلاف من المواقع العائدة إلى حقبة ما قبل التاريخ ومن الآثار البشرية، وهي كنوز تمثل جميعها تراثاً ثميناً للبشرية

وتُعد المحيطات والأنهار والبحيرات أكبر متحف على سطح الأرض إذ تقف شاهداً فريداً على تاريخ الحضارات القديمة وعلى روح أسلافنا وما تمتعوا به من دراية ومعارف في سعيهم الدائم إلى اكتشاف مناطق جديدة وإلى التواصل مع الثقافات الأخرى.

وبات تراثنا المغمور بالمياه معرضاً بشدة لخطر الاندثار من جراء الاستغلال التجاري والصناعي وأعمال النهب التي تشهدها الطرق المائية في العالم وغير ذلك من العوامل التي تهدد بحرمان البشرية من هذا التراث المذهل الذي غالباً ما يجهل الناس أمره.

وقامت اليونسكو في إطار الجهود التي تبذلها على الصعيد العالمي لصون تراثنا الثقافي المشترك على اختلاف أشكاله باعتماد اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2001. وتحدد هذه المعاهدة الدولية المبادئ الأخلاقية لعملية حماية التراث المغمور بالمياه كما توفر إطاراً مفصلاً للتعاون بين الدول فضلاً عن قواعد علمية ذات طابع عملي لمعالجة هذا التراث وإجراء البحوث بشأنه.