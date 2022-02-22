روسيا تتوقع عائدات كبيرة من النفط مع ارتفاع أسعاره بالروبل إلى مستوى قياسي

أدى تصاعد التوتر بين روسيا والغرب حول أوكرانيا إلى ارتفاع سعر النفط الخام إلى نحو 100 دولار للبرميل، كما أن المنتجين الروس سيحقّقون مكاسب أكبر بفضل انخفاض قيمة الروبل الروسي أمام الدولار.

أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى نحو 8000 روبل للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ بداية القرن الحالي.

ويتجاوز هذا السعر الأسعار القياسية السابقة نتيجة تراجع العملة الروسية التي يستخدمها المنتجون الروس في سداد أغلب نفقاتهم مما يمهد الطريق أمامهم لتحقيق أرباح هائلة.

أضافت بلومبرج أن الروبل أصبح العملة الأسوأ أداء بين عملات الاقتصادات الصاعدة خلال العام الحالي، على خلفية المخاوف من فرض عقوبات أمريكية وأوروبية أشد على روسيا بعد اعتراف بوتين باستقلال كل من دونيتسك ولوهانسك.

من ناحيتها تعهدت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم بصرف توزيعات نقدية قياسية لمساهميها خلال العام الحالي، بعد صرف توزيعات نقدية في العام الماضي. كما قالت شركة روسنفط أكبر منتج للنفط في روسيا إنها تتوقع استمرار زيادة توزيعاتها النقدية خلال السنوات القليلة

المقبلة.

في السياق، قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين، اليوم الثلاثاء، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا في سبع سنوات، بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا، في تصعيد لأزمة حذر زعماء غربيون من أنها يمكن أن تشعل حربًا.

وندد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بالخطوة الروسية، لكن مسؤولًا أمريكيًا قال إن التحرك العسكري الروسي لا يشكل حتى الآن غزوا يمكن أن أن يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 2.10 دولارأو 2.2% إلى 97.49 دولار للبرميل، بعدما زادت اثنين في المئة أمس، وزادت العقود في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر عام 2014.