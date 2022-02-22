الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

روسيا تتوقع عائدات كبيرة من النفط مع ارتفاع أسعاره بالروبل إلى مستوى قياسي

نفط
نفط

أدى تصاعد التوتر بين روسيا والغرب حول أوكرانيا إلى ارتفاع سعر النفط الخام إلى نحو 100 دولار للبرميل، كما أن المنتجين الروس سيحقّقون مكاسب أكبر بفضل انخفاض قيمة الروبل الروسي أمام الدولار.

أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى نحو 8000 روبل للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ بداية القرن الحالي. 

ويتجاوز هذا السعر الأسعار القياسية السابقة نتيجة تراجع العملة الروسية التي يستخدمها المنتجون الروس في سداد أغلب نفقاتهم  مما يمهد الطريق أمامهم لتحقيق أرباح هائلة.

أضافت  بلومبرج أن الروبل أصبح العملة الأسوأ أداء بين عملات الاقتصادات الصاعدة خلال العام الحالي، على خلفية المخاوف من فرض عقوبات أمريكية وأوروبية أشد على روسيا بعد اعتراف بوتين باستقلال كل من دونيتسك ولوهانسك.

من ناحيتها تعهدت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم  بصرف توزيعات نقدية قياسية لمساهميها خلال العام الحالي، بعد صرف توزيعات نقدية في العام الماضي. كما قالت شركة روسنفط أكبر منتج للنفط في روسيا إنها تتوقع استمرار زيادة توزيعاتها النقدية خلال السنوات القليلة
المقبلة.

في السياق، قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين، اليوم الثلاثاء، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا في سبع سنوات، بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا، في تصعيد لأزمة حذر زعماء غربيون من أنها يمكن أن تشعل حربًا.

وندد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بالخطوة الروسية، لكن مسؤولًا أمريكيًا قال إن التحرك العسكري الروسي لا يشكل حتى الآن غزوا يمكن أن أن يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 2.10 دولارأو 2.2% إلى 97.49 دولار للبرميل، بعدما زادت اثنين في المئة أمس، وزادت العقود في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر عام 2014.

روسيا الدولار النفط كورونا الغاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تزوير عقد كهربا؟ الزمالك يرد

بوتين يوجه طلبا للبرلمان لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد

«أمطار متوسطة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

«البترول»: إنتاج مصر من الغاز يكفى كامل احتياجات السوق المحلية وفائضا للتصدير

ارتفاع عدد مصابى حريق محطة وقود أجا بالدقهلية لـ 12

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

د. أحمد لاشين

إبراهيم عيسى.. "النجم إذا هوى"

حسين دعسة

وصفة جديدة لكيكة من الصواريخ عابرة القارات!

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟

لأول مرة.. تعيين قاض مسلم فى المحكمة العليا الإسرائيلية.. من هو؟