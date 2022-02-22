الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عدم المشي.. عادات يمكنها أن تعرض قلبك للخطر احذرها

تعرض قلبك للخطر
تعرض قلبك للخطر

يؤدي نمط الحياة غير الصحي إلى مشاكل في القلب، لذلك من الضروري إجراء تغييرات على نمط الحياة لمنع مخاطر الإصابة بمخاطر القلب و على عكس ما يعتقده الكثيرون ، فإن قدرًا ضئيلًا من التغيير في نمط الحياة الحالي يكفي للحفاظ على قلبك قويًا.

نستعرض في السطور التالية وفقا لموقع timesofindia الأشياء اليومية التي تعرض صحة قلبك للخطر، والخطوات الصغيرة التي يمكنك اتخاذها لتصحيحها

المشي مرة واحدة على الأقل في اليوم

المشي مفيد مثل أي تمرين لياقة بدنية. بينما يوصي خبراء الصحة والأطباء بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، يمكنك البدء به على نطاق صغير، وإذا لم يكن 30 دقيقة يمكنك البدء بالمشي لمدة 10 دقائق يوميًا.

الإفطار مهم

غالبًا ما يتم تجاهل اليوم الأول من الوجبة الذي يجب أن يكون الأكثر تغذية وثقلًا، بسبب نمط حياتنا المتمثل في الذهاب إلى الفراش متأخرًا والاستلقاء هناك حتى وقت متأخر، ويجب أن تكون وجبات الإفطار فخمة وكبيرة. نظرًا لأن التمثيل الغذائي يكون في ذروته خلال ساعات الصباح

عد السعرات الحرارية الخاصة بك

لا تقع في كل شيء موصوف بأنه صحي، مفتاح الحياة الصحية هو الحصول على الكمية المناسبة من السعرات الحرارية، فيجب أن تحسب السعرات الحرارية قبل أن تأكل أي شيء خارج الطبق.

النشاط البدني أثناء الأعمال المنزلية

ليس عليك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم للحفاظ على صحتك يمكن أن تساعد الأعمال المنزلية عند القيام بها بشكل صحيح الجسم بقدر ما تفعله التدريبات الرياضية.

مارس اليقظة

التأمل أو ممارسة اليقظة مفيدة للغاية للقلب السليم، و لطالما ربط الخبراء التوتر والاكتئاب بسوء صحة القلب ينبغي للمرء أن يريح العقل للحفاظ على استمرار القلب.

حافظ على نظافة نفسك

النظافة بجانب التقوى لأسباب عديدة. تمامًا مثل تنظيف اليدين يحافظ على خطر الإصابة بـ COVID بعيدًا ، وبالمثل فإن الحفاظ على النظافة والترتيب يحمي الجسم من العديد من مسببات الأمراض غير المرغوب فيها والضارة الأمراض المعدية مثل الالتهاب الرئوي والإنفلونزا وغيرها من الالتهابات الفيروسية ضارة بصحة القلب.

الإيجابية هي المفتاح

لا تدع السلبية تطغى على عقلك، و حافظ على نفسك سعيدا وراضيا لطالما كان للغضب والعداء تأثير سلبي على صحة القلب.

المشي مرة واحدة نمط الحياة غير الصحي مشاكل في القلب الضروري إجراء تغييرات تغييرات على نمط لمنع مخاطر الإصابة بمخاطر القلب

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