إنقاذ حياة طفل يعاني من انسداد لمجرى السائل النخاعي واستسقاء بالمخ بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح فريق أطباء جراحة المخ والأعصاب بمجمع الإسماعيلية الطبي، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

وأشارت الهيئة إلى أن الطفل وصل مع والده إلى طوارئ مجمع الإسماعيلية الطبي وهو يعاني من تدهور فى مستوى الوعي وعدم القدرة على الاستيعاب، وعلى الفور، تم إجراء الفحوصات الطبية والأشعات ومناظرة الحالة، وتبين أن الطفل يعاني من انسداد لمجرى السائل النخاعي واستسقاء بالمخ، نتيجة وجود ورم فوق الغدة النخامية يصل إلى بطينات المخ.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات، وإجراء تحويل لمجرى السائل النخاعي وسحب السوائل بالمخ، كما تم استئصال الورم عن طريق المنظار من خلال إجراء جراحي آخر.

وأشارت إلى أنه تم إجراء الجراحة على يد نخبة من أمهر أطباء المخ والأعصاب ضمت كلا من؛ الدكتور حازم محمد نجم استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور هشام محمد رفعت اخصائي جراحة المخ والأعصاب، الدكتور علي موافي نائب جراحة المخ والأعصاب، الدكتور حسام عاطف استشاري التخدير، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي والمكون من؛ عوض أحمد أبو المعاطي، دعاء عبد الهادي، سعاد محمد، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور قطب السيد مدير المجمع الطبى بالإسماعيلية.