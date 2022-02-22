الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنقاذ حياة طفل يعاني من انسداد لمجرى السائل النخاعي واستسقاء بالمخ بالإسماعيلية

عملية
عملية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح فريق أطباء جراحة المخ والأعصاب بمجمع الإسماعيلية الطبي، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

وأشارت الهيئة إلى أن الطفل وصل مع والده إلى طوارئ مجمع الإسماعيلية الطبي وهو يعاني من تدهور فى مستوى الوعي وعدم القدرة على الاستيعاب، وعلى الفور، تم إجراء الفحوصات الطبية والأشعات ومناظرة الحالة، وتبين أن الطفل يعاني من انسداد لمجرى السائل النخاعي واستسقاء بالمخ، نتيجة وجود ورم فوق الغدة النخامية يصل إلى بطينات المخ.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات، وإجراء تحويل لمجرى السائل النخاعي وسحب السوائل بالمخ، كما تم استئصال الورم عن طريق المنظار من خلال إجراء جراحي آخر.

وأشارت إلى أنه تم إجراء الجراحة على يد نخبة من أمهر أطباء المخ والأعصاب ضمت كلا من؛ الدكتور حازم محمد نجم استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور هشام محمد رفعت اخصائي جراحة المخ والأعصاب، الدكتور علي موافي نائب جراحة المخ والأعصاب، الدكتور حسام عاطف استشاري التخدير، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي والمكون من؛ عوض أحمد أبو المعاطي، دعاء عبد الهادي، سعاد محمد، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور قطب السيد مدير المجمع الطبى بالإسماعيلية.

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية نجاح فريق أطباء جراحة المخ والأعصاب مجمع الاسماعيلية الطبي التخدير المخ والأعصاب استئصال الورم استسقاء بالمخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول مسابقة الـ30 ألف معلم.. والإعلان رسميًا في هذا الموعد (خاص)

«المصرية للاتصالات» تتوسع في شبكتها الدولية عبر الكابل البحري «SEA-ME-WE-6»

البرلمان يُوافق نهائيًا على تعديلات قانون الشهر العقارى

وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال: إتاحة تأشيرة إقامة لجذب المواهب الشابة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

السجن المشدد 10 و3 لزوجين سرقا مواطنا بالإكراه في دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة فى الحكومة الائتلافية بإسرائيل بعد مقاطعة جانتس التصويت

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية