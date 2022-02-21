يؤمن الأشخاص الناجحون بشدة باتباع روتين الصباح وهذا أحد الأسرار العديدة للرجال الناجحين للغاية، حيث أن الساعات القليلة الأولى بعد الاستيقاظ في الصباح بالغة الأهمية، ومن أجل عقل ثابت طوال اليوم، من الضروري جدًا دمج عادات الصباح الجيد لتحقيق أسلوب حياة منضبط ومنظم وناجح.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “indian express” عادات الصباح للرجال الناجحين يمكنك دمجها في روتينك اليومي

اتبع طقوسًا معينة

يمكنك الاستماع إلى الأغاني التحفيزية وإضاءة شمعة أو قراءة صفحتين من كتاب، وإن اتباع طقس تشعر أنه سيحفزك هو عادة جيدة يمكنك اتباعها"، و يتيح لك ذلك الاستيقاظ والشعور بالدافع لإكمال المهام.

ممارسة الرياضة

حتى لو لم تكن حريصًا على رفع الأثقال وبناء العضلات، فإن ممارسة الرياضة في الصباح ضرورية جدًا لصحتك الجسدية والعقلية، ويمكن أن يجعلك الجري بضع لفات أو تمارين الإطالة تشعر بالانتعاش والنشاط التام طوال اليوم.

ممارسة الامتنان

إن ترديد الدعاء لشكر الله على إبقائك أنت وأحبائك بصحة جيدة هو عادة صباحية رائعة يجب دمجها، ممارسة الامتنان ستجعلك متواضعًا ومنتبهًا حتى عندما تصبح الأمور صعبة، وكن شاكرًا على اللحظات الصغيرة من السعادة التي تعيشها في حياتك.

اقرأ التأكيدات

قبل أن تمضي في يومك، اقرأ أكبر عدد ممكن من التأكيدات الإيجابية، وأظهر شيئًا إذا كنت تريد حقًا، وخصص 5 دقائق من يومك للدخول في هذه العملية يمكنك أيضًا قراءة الاقتباسات الإيجابية من المشاهير والتي تدور حول الدافع.

وجبة إفطار

لا تفوت وجبات الإفطار الخاصة بك، وتناول وجبة صحية ومغذية غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، وأضف أكبر عدد ممكن من الفاكهة ولكن بكميات متوازنة، وتعتبر العصائر أيضًا خيارًا رائعًا للشرب في الصباح لأنها تحتوي على مزيج من الخضار والفواكه.