أمام مجلس الدولة.. دعوى جديدة لوقف بث برنامج إبراهيم عيسى

أقام المحامي فهمي بهجت، اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف بث برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى على ترددات شبكه النايل سات، لما يشوبه من خطر داهم على المجتمع المصري والعالم العربي والإسلامي ومخالفاته الكود الديني الصادر من المجلس الأعلى للإعلام، مما يؤكد معه توافر حالة الجدية والاستعجال للحكم فيه بصفة مستعجلة.

وأكد «بهجت» في دعواه بضرورة وقف بث وإذاعة برنامج "حديث القاهرة" الإعلامي إبراهيم عيسى لاستمراره وتعمده المستمر في نشر الأخبار الكاذبة وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته، بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة "القاهرة والناس" ومواقع التواصل الاجتماعي.



وتابع: «قد اعتاد في برنامجه الهجوم والإساءة إلى أئمة المسلمين والصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس والبخاري والشعراوي وغيرهم، وأساء “عيسى” إلى سيدات الصعيد ونشر أخبارا كاذبة تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وتسيء إلى صورتهن بالمجتمع».



وحملت الدعوى القضائية التي أقامها بهجت في مجلس الدولة رقم ٣٢٧٠٣ لسنة ٧٦ قضائية أمام الدائرة الثانية والمختصة بالفصل في منازعات البث الفضائي بأنواعها، مطالبا المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بسرعة تحديد جلسة لنظر وقف بث البرنامج والتصدي لمحاولات إثارة الفتن في المجتمع المصري والإسلامي.