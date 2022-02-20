الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أفضل 10 أماكن سياحية للزيارة فى مصر

اماكن سياحية
اماكن سياحية

نشر موقع "the travel" المتخصص فى السياحة والسفر ، تقريرًا عن 10 أماكن فريدة يجب زياراتها عند زيارة مصر ، قائلًا: "مصر واحدة من أكثر الدول زيارة، إنها دولة لها الكثير من التاريخ، ولا يزال بها  الكثير قيد الاكتشاف، و نتيجة لذلك  تظل الدولة مكانًا ممتازًا للتخطيط والزيارة لرؤية الأشياء الرائعة والاستمتاع بها، فمصر بلد مسالم للغاية سيستمتع الزوار بالسفر إليه لذلك، بالنسبة لشخص يبحث عن مكان جيد للقيام بجولة في إفريقيا والتاريخ ، فهذا هو البلد المناسب".

ومن بين الأماكن التي نصح بها الموقع القاهرة، لافتًا إلى أن القاهرة هي موطن للمتاحف والتي يجب على زائريها قضاء 3 أيام على الأقل لكي يستطيع رؤية ما فيها، كما ذكر التقرير المتحف المصري وخان الخليلي، كما أوصى متابعيه بزيارة الأهرامات.

كما سرد التقرير من بين الأماكن الموصى بها للزيارة معبد أبو سمبل أقدم الهياكل من مصر القديمة والتي لا تزال موجودة وتستحق الزيارة، كما أوصى بزيارة  الصحراء البيضاء بسبب صخورها البيضاء العملاقة التي تشكلت في الصحراء، مما يعطيها مشهدًا طبيعيًا رائعًا.

ومن بين المقاصد السياحية التي أوصى بها الموقع مدينة الإسكندرية، فالمدينة تحمل الكثير من التاريخ المصري، إنها مكان هادئ،  موصيًا بزيارة حدائق قصر المنتزه، وزيارة قلعة قايتباي التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر، كما أوصى الموقع رواده بزيارة سقارة ودهشور وممفيس، مشيرًا إلى أن هذه وجهات جذابة مع الهياكل القديمة والمنحوتات والرسومات والكتابات القديمة، و التي يمكن للمرء قضاء بعض الوقت في معرفة المزيد عن تاريخ البلد، والتقاط صور مذهلة هناك، كما أوصى الموقع بزيارة قلعة صلاح الدين وزيارة محافظة أسوان والاستماع داخل معابد الكرنك ووادي الملوك.

اماكن سياحية

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السياحة والسفر مصر التاريخ أفريقيا القاهرة معبد أبو سمبل الصحراء البيضاء

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