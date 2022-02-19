التحقيق في مصرع طفل وإصابة 11 في حادثين بسبب الطقس السيئ بالمنيا

قررت النيابة العامة دفن جثة طفل رضيع لقى مصرعه في حادث مروري وتسليمه لذويه، واستعلمت عن الحالة الصحية لعدد 11 آخرين أصيبوا في حادثي تصادم سيارات مروعين بسبب الطقس السيئ في محافظة المنيا، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان لقي رضيع مصرعه وأصيب 11 آخرين إثر تعرضهم لحادثي مرور بسبب حالة الطقس غير المستقرة التي تشهدها محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على مركز ملوي جنوب المنيا إثر انفجار الإطار الأيمن، أسفر الحادث عن مصرع رضيع وإصابة 4 آخرين جميعهم من أبناء محافظة القاهرة، تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوى العام.

كما شهد الطريق الصحراوى الشرقى المار على جنوب قرية بني خالد بمركز سمالوط، حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وما بعد الارتجاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.